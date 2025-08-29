Bancolombia empieza la carga de llaves para Bre-B, lo que deben saber los clientes

Desde el 14 de julio, Bancolombia dio la bienvenida a Bre-B, el sistema que promete transformar la forma en que los colombianos hacen transferencias.
En esta primera etapa, los clientes han registrado más de 28 millones de llaves, un paso que marca la masificación de esta plataforma impulsada por el Banco de la República.
Lea más: Bre-B debutará con 10 millones de usuarios inscritos en Colombia
Pero la historia apenas comienza, a partir de la primera semana de septiembre, Bancolombia iniciará la carga de llaves de manera automática, siempre que cumplan con los requisitos definidos por el regulador. Este proceso aplicará para clientes personas y negocios.