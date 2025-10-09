Del 38% al 81%, así se dio el salto histórico de los contratos escritos en el trabajo doméstico en Medellín

En Medellín y su Área Metropolitana, la formalización laboral del trabajo doméstico mostró un cambio histórico.
Entre 2023 y 2024, la proporción de trabajadoras con contrato formal pasó del 51% al 54%, consolidando a la ciudad como la de mejores indicadores de contratación “con todas las de la ley” en este sector.
El contraste es abismal, mientras el promedio nacional de formalidad en el empleo doméstico apenas alcanzó el 20%, en los sectores económicos fue del 44%.
En Medellín, el trabajo del hogar —tradicionalmente invisible— empieza a ser reconocido como lo que es: un empleo que merece derechos, seguridad y respeto.
Andrea Londoño Sánchez, directora de Hablemos de Trabajo Doméstico, explica que este logro no se dio por azar. “Detrás hay más de 15 años de trabajo planificado de organizaciones sociales con sede en Medellín y alcance nacional”, detalla.
Han promovido campañas para transformar la valoración del trabajo de cuidado, han incidido en políticas públicas, acompañado sindicatos y producido investigaciones que orientan decisiones y debates.
Todo comenzó en 2011, en coincidencia con la adopción del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que sirvió de marco legal e inspiración para impulsar la dignificación del sector.