Acciones de Airbus se desvalorizan tras fallo de software en aviones A320

Según cifras de Investing.com, las acciones del fabricante europeo Airbus llegaron a caer 5,81% y se cotizaron en 192,58 euros por título tras conocerse la magnitud del problema técnico. Sin embargo, la caída fue aún más pronunciada en el transcurso de la jornada, según destacó Forbes Colombia. De acuerdo con datos de mercado en París, los títulos tocaron un mínimo de 185,26 euros (215,45 dólares) en las operaciones de la tarde del lunes, lo que representó un desplome de 9,19% frente al cierre del viernes.

El fabricante confirmó que cerca de 6.000 aviones de la familia A320 se vieron afectados por un problema de software, identificado tras un análisis que reveló que la intensa radiación solar podía “corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo”. La compañía informó que la gran mayoría de las aeronaves ya recibió las modificaciones necesarias, mientras que se continúa trabajando con las aerolíneas para realizar las correcciones en menos de 100 aviones que aún permanecen afectados. El retiro fue anunciado oficialmente el viernes, y desde entonces se iniciaron los correctivos técnicos para evitar riesgos operativos.

Seguridad, la prioridad, pese a retrasos

La empresa pidió disculpas por los retrasos causados a los pasajeros y a las aerolíneas como consecuencia de este problema técnico. No obstante, recalcó que la decisión se tomó con el objetivo de poner “la seguridad por encima de todas las demás consideraciones”.

De acuerdo con analistas citados por The Wall Street Journal y recogidos por Forbes, el 85% de los aviones afectados podría repararse mediante una simple actualización de software, mientras que alrededor de 900 aeronaves más antiguas requerirían reparaciones de hardware, un proceso más complejo y costoso. A la incertidumbre generada por el fallo de software se sumó un nuevo elemento de preocupación. Este lunes, la agencia Reuters también mencionada por Forbes informó que el fabricante también habría detectado un importante problema de calidad que afecta a decenas de aviones de la familia A320.

El reporte señala que el supuesto fallo de producción estaría relacionado con paneles del fuselaje de algunos aviones actualmente en fabricación, lo que podría retrasar las entregas. Además, no está claro si algunas de estas aeronaves ya han sido entregadas a las aerolíneas. Hasta el momento, la compañía no se ha pronunciado públicamente sobre este segundo inconveniente. La combinación del fallo de software, la posible necesidad de reparaciones de hardware en parte de la flota y los reportes de problemas de calidad en producción ha generado presión adicional sobre la acción del fabricante y ha encendido las alertas entre aerolíneas y operadores.