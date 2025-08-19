Ante el arancel del 10% de Trump al café colombiano, así es la estrategia de la Federación de Cafeteros

La reciente decisión de Donald Trump de imponer un arancel del 10% al café colombiano ha obligado a la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) a repensar su estrategia comercial.
La medida, aunque ubica a Colombia en una posición relativamente favorable frente a competidores como Indonesia (19%), Vietnam (20%) y Brasil (50%), ha generado incertidumbre en el mercado.
Frente a este escenario, el gerente de la FNC, Germán Bahamón, aseguró en entrevista con Bloomberg Línea: “Lo que sí debemos hacer es aprovechar este momento para mejorar la exportación a EE. UU. de café que tenga diferenciación, como los cafés de especialidad. Ahí hemos concentrado recursos importantes para atacar ese mercado y no solo vender producto estándar, sino mejorar nuestra diferenciación”.