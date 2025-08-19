Ante el arancel del 10% de Trump al café colombiano, así es la estrategia de la Federación de Cafeteros

Más café tostado en origen y marcas fortalecidas

La estrategia de la FNC no se limita a enviar café verde como materia prima. Según Bahamón, la apuesta es clara: industrializar el café en Colombia y exportar cada vez más café tostado en origen. En ese sentido, las marcas vinculadas al gremio se convierten en punta de lanza. La icónica marca Juan Valdez sigue consolidándose en estados como Florida, mientras que la alianza con Sofía Vergara y Walmart ya garantiza la presencia de café colombiano en 1.700 puntos de venta bajo la marca ¡Dios Mío! Coffee. A esto se suma Buencafé, la fábrica de café liofilizado de la FNC, que destina 46% de sus ventas al mercado norteamericano. “El 100% café colombiano tiene una posibilidad hoy de mejorar su participación en el mercado y lo vamos a hacer con la industrialización de nuestro café”, afirmó Bahamón a este medio económico.

Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros.

Pequeños tostadores de café en EE. UU., un mercado en crecimiento

Un factor clave en esta estrategia es la demanda creciente de pequeños tostadores estadounidenses, que buscan cafés con perfiles de taza diferenciados, capaces de transmitir la identidad de cada región colombiana. “Los esfuerzos que estamos haciendo necesitan ir en esa dirección, en donde podamos recorrer la cadena y capturar mercado de valor agregado para poderle entregar lo mejor posible a los cafeteros colombianos”, explicó Bahamón. El gerente insistió en la necesidad de prudencia, pues si bien el diferencial arancelario puede leerse como ventaja, no existe un inventario inmediato capaz de suplir un aumento súbito de la demanda.

“Yo he pedido que seamos prudentes, no llamar ni a la victoria ni a la hecatombe. Lo que tenemos que hacer es responsables con nuestros clientes”, subrayó.

Congreso Nacional Cafetero 2024.

Precios del café: un “justo” equilibrio para el caficultor

En medio de la coyuntura, el precio internacional del café ha mostrado estabilidad. Actualmente, la libra se ubica entre US$3,26 y US$3,29, por encima del umbral de US$2,90 que Bahamón considera necesario para garantizar ingresos justos al productor. “En ese nivel los cafeteros están recibiendo un precio justo que les genera prosperidad y que les permite hacer reinversiones para tener sostenibilidad del negocio y de la industria cafetera mundial”, señaló el dirigente gremial. El equilibrio se explica por un balance casi perfecto entre oferta y demanda. Es decir, el mundo requiere 177 millones de sacos al año, una cifra que los países productores logran abastecer, aunque con márgenes estrechos. Conozca más: Café colombiano llega a récord histórico en exportaciones, pero producción y precios caen: ¿cómo va el negocio?