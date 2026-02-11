x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Heineken recortará hasta 6.000 empleos por caída global en el consumo de cerveza

La cervecera holandesa anunció que reducirá cerca del 7% de su plantilla mundial en los próximos dos años, mientras enfrenta una disminución en los volúmenes de venta en Europa y América.

  • Heineken adelantará cierres de cervecerías y centralizará operaciones administrativas como parte del ajuste. FOTO: CORTESÍA
    Heineken adelantará cierres de cervecerías y centralizará operaciones administrativas como parte del ajuste. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 3 horas
bookmark

Heineken anunció que eliminará hasta 6.000 puestos de trabajo en los próximos dos años, una decisión que impactará tanto áreas operativas como administrativas y que equivale a cerca del 7% de su plantilla global.

La medida llega en un contexto complejo para la industria cervecera, marcado por una disminución sostenida en la demanda.

La compañía explicó que los recortes estarán asociados al cierre de algunas cervecerías y a un proceso de consolidación que ya avanza en Europa.

También contempla la integración de mercados pequeños en “clústeres” regionales, con el objetivo de reducir costos y centralizar funciones administrativas.

Entérese: Amazon, Nike y Mercado Libre recortaron miles de trabajos por la IA en este 2026, ¿cualés fueron?

“Esto realmente afecta a todos los niveles de la organización”, afirmó el director financiero, Harold van den Broek, durante una conferencia con inversionistas.

El ejecutivo agregó que la inteligencia artificial jugará un papel importante en la expansión de los servicios compartidos dentro de la compañía.

Tras el anuncio, las acciones de Heineken subieron más de 4% en la bolsa de Ámsterdam. En los últimos 12 meses, el valor de la compañía ha aumentado cerca de un 15%, alcanzando una capitalización aproximada de 45.000 millones de euros.

Le puede interesar: Heineken es la cerveza más valiosa del mundo, ¿cuáles le siguen?

Caída en volúmenes, pero crecimiento en ingresos

Los resultados financieros muestran un panorama mixto. Durante el último año, el volumen global de cerveza vendido por la empresa cayó 1,2% frente a 2024. Sin embargo, los ingresos netos crecieron 1,6%, hasta alcanzar los 28.900 millones de euros.

Ese crecimiento fue impulsado principalmente por mercados emergentes como Nigeria, Etiopía, Vietnam e India, donde la compañía logró expandirse pese al entorno global desafiante.

Por otro lado, Europa y América registraron descensos importantes en ventas: el volumen cayó 3,4% en el mercado europeo y 2,8% en el americano, lo que terminó afectando el desempeño general.

Lea más: Heineken se alía con grupo Belisario y espera disparar ventas en Medellín, ¿de qué se trata?

Nuevas previsiones y cambio de liderazgo

Heineken proyecta ahora un crecimiento de ganancias entre 2% y 6% para 2026, por debajo del rango de 4% a 8% que había estimado el año anterior. Aunque el pronóstico de crecimiento inmediato fue mejor de lo esperado —4,4%—, el ajuste hacia adelante fue recibido con cautela por el mercado.

El analista Ed Mundy, de Jefferies, calificó la nueva guía como “ligeramente decepcionante”, aunque señaló que, en medio de una transición de liderazgo, “no había incentivos para fijar una meta demasiado alta”.

El mes pasado, la empresa anunció que su director ejecutivo, Dolf van den Brink, dejará el cargo en mayo, tras casi seis años al frente de la compañía. Hasta ahora no se ha revelado su sucesor.

Van den Brink aseguró que su salida se produce en un “momento lógico de transición”, coincidiendo con el lanzamiento de la nueva estrategia quinquenal de la empresa. “Es el momento adecuado para hacer un reinicio personal y profesional, pero seguramente extrañaré esta industria”, afirmó.

Conozca también: Heineken sale de Rusia y vende su operación por 1 euro

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida