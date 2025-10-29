x

La cervecería paisa Madre Monte exporta 12.000 botellas a China y ahora apunta a Japón

La cerveza artesanal Madre Monte consolida su expansión internacional con exportaciones a China y planes de ingresar al mercado japonés.

  La cerveza paisa Madre Monte quiere venderse en Japón. FOTO CORTESÍA MADRE MONTE y mejorada con IA.
    La cerveza paisa Madre Monte quiere venderse en Japón. FOTO CORTESÍA MADRE MONTE y mejorada con IA.
  Sergio Cabrera, embajador de Colombia en China; y Lyu Zheng, gerente de Yunna Aiwei. FOTO CORTESÍA.
    Sergio Cabrera, embajador de Colombia en China; y Lyu Zheng, gerente de Yunna Aiwei. FOTO CORTESÍA.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

29 de octubre de 2025
La cerveza artesanal Madre Monte, fundada en Medellín en 2012 por Johnny Guerrero, avanza en su proceso de internacionalización tras consolidarse en el mercado local. ya Incursionó en China y ahora quiere venderse en Japón.

Actualmente, la empresa exporta cuatro estilos de cerveza artesanal a China, donde ha encontrado una comunidad colombiana activa en el sector gastronómico y de bebidas.

"Nos ha sorprendido descubrir la cantidad de colombianos en China trabajando en restaurantes y licores. Ha sido un reencuentro con nuestra comunidad y una oportunidad de conexión", explicó Johnny Guerrero.

La primera cerveza colombiana en llegar a China

En su más reciente envío, la compañía exportó 12.000 botellas, equivalentes a diez estibas de 55 cajas cada una, una cifra significativa para una empresa de su tamaño.

Hay que decir que no se trata de un simple envío. La marca paisa se convirtió en la primera cerveza colombiana en comercializarse en el gigante asiático.

Fue un acuerdo que se celebró en Beijing con la empresa Yunnan Aiwei para la importación de cerveza artesanal colombiana.

Japón, el próximo destino de la cerveza antioqueña

Madre Monte proyecta su siguiente paso hacia el mercado del Pacífico, específicamente Japón, donde ya existen contactos e interés comercial. “Enviamos muestras y los japoneses las están evaluando. Ese es nuestro objetivo ahora”, afirmó Guerrero.

Sergio Cabrera, embajador de Colombia en China; y Lyu Zheng, gerente de Yunna Aiwei. FOTO CORTESÍA.
Sergio Cabrera, embajador de Colombia en China; y Lyu Zheng, gerente de Yunna Aiwei. FOTO CORTESÍA.

La compañía participará también en la Feria de Shanghái, que se realizará en la primera semana de noviembre, representando a Antioquia y a Medellín. El evento tendrá a Colombia como país invitado, y Madre Monte será la única cervecería colombiana participante, un logro destacado para una microempresa del sector.

Crecimiento y expansión desde el corazón de Medellín

En el ámbito local, Madre Monte acaba de trasladarse a una nueva sede en Belén, Los Almendros (calle 32F #76-18), con el propósito de ampliar su producción y su portafolio.

Actualmente, la cervecería produce 4.200 litros mensuales, su capacidad máxima instalada, y planea aumentar ese volumen tras la inauguración oficial del nuevo espacio el 31 de octubre.

El objetivo inmediato es fortalecer su presencia en grandes superficies y seguir consolidándose en el mercado nacional e internacional, combinando la identidad artesanal con estrategias de expansión sostenibles.

Una década de innovación y premios

Desde su fundación, Madre Monte ha sido reconocida como un ejemplo de emprendimiento e innovación. En 2012 fue distinguida por Gestión Tecnológica de la Universidad de Antioquia y, un año después, recibió apoyo del programa Capital Semilla.

En 2018, se sumó al equipo Juliana Cardona, quien impulsó la producción y ayudó a la cervecería a ganar sus primeras medallas nacionales e internacionales. Un año después, Madre Monte fue acompañada por el Parque del Emprendimiento, consolidándose como una de las referentes del movimiento cervecero artesanal en Medellín.

Con presencia en el mercado chino, planes de expansión a Japón y una nueva etapa de crecimiento en Medellín, Madre Monte se perfila como una de las microcervecerías colombianas con mayor proyección en el exterior.

“Queremos seguir creciendo, llegar a nuevos mercados y mostrar que desde Medellín se puede hacer cerveza artesanal de calidad internacional”, concluyó Guerrero.

Así, la industria de cervezas artesanales de la capital antioqueña empezó con la curiosidad de jóvenes emprendedores por cocinar cerveza en sus casas y compartirla con amigos, pero hoy ya está apuntando a los mercados internacionales.

