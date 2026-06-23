¿Por qué cayeron acciones de Ecopetrol un 8,52% tras victoria de Abelardo de la Espriella en elecciones?

La acción de Ecopetrol arrancó la semana con una fuerte corrección en la Bolsa de Valores de Colombia. El título de la petrolera perdió 8,52% durante la jornada y cerró en $2.790, en lo que representó su mayor caída diaria desde mayo de 2023. El comportamiento sorprendió a parte del mercado, especialmente porque se produjo apenas un día después de la elección presidencial de Abelardo De la Espriella, un resultado que había sido recibido positivamente por inversionistas y analistas debido a sus posturas favorables hacia la inversión privada y el sector energético. Sin embargo, detrás del retroceso hay una explicación que varios expertos consideran más técnica que fundamental: buena parte del optimismo ya había sido incorporado en los precios durante las semanas previas a la segunda vuelta presidencial. Desde mediados de mayo, los activos colombianos registraron una importante valorización. Las acciones locales avanzaron, el peso colombiano se fortaleció frente al dólar y los indicadores de riesgo país mostraron una mejora progresiva a medida que aumentaban las expectativas de un cambio en la dirección económica del país. En el caso de Ecopetrol, la valorización acumulada entre la primera vuelta presidencial y el cierre del mercado del viernes rondó el 15%, llevando la acción a niveles que no se observaban desde 2022. Le puede interesar: Dólar cae $70 tras elección de Abelardo de la Espriella y toca mínimos de seis años

Inversionistas aprovecharon para asegurar ganancias

Para varios analistas, la caída de este lunes responde a un fenómeno habitual en los mercados financieros: la toma de utilidades después de un fuerte repunte. Omar Suárez, gerente de Renta Variable de Casa de Bolsa, explicó a Blomberg que el resultado electoral era el escenario que ya venían descontando los inversionistas, por lo que una vez se confirmó la victoria de De la Espriella algunos participantes optaron por materializar ganancias. Una visión similar tienen los analistas de Credicorp Capital, quienes consideran que la expectativa de una administración más amigable con la inversión ya había impulsado los precios antes de la jornada electoral. Aun así, la corrección no ha modificado las perspectivas positivas que varios expertos mantienen sobre la petrolera estatal. De hecho, algunos consideran que Ecopetrol podría convertirse en una de las principales beneficiadas por el cambio de gobierno. Las expectativas se sustentan en la posibilidad de que la nueva administración impulse una política energética más favorable para la exploración y producción de petróleo y gas, así como una estrategia enfocada en fortalecer el negocio principal de la compañía y mejorar la eficiencia operativa. Lea más: Tras triunfo de Abelardo, se desploma la bolsa de valores y la acción de Ecopetrol cae 8,2%, ¿qué pasó?

El petróleo también presionó la acción

A la toma de ganancias se sumó otro factor que golpeó al sector energético durante la jornada: la caída de los precios internacionales del petróleo. El crudo Brent, referencia para Colombia, retrocedió 3,3% y cerró en US$77,90 por barril, mientras que el WTI perdió 2,6% y terminó en US$73,86. La baja estuvo asociada a señales de una posible mayor oferta mundial de crudo, luego de que Estados Unidos autorizara temporalmente la comercialización de parte del petróleo y derivados provenientes de Irán en medio de avances diplomáticos entre Washington y Teherán. Dado que una porción significativa de los ingresos de Ecopetrol depende de la producción y comercialización de hidrocarburos, las variaciones en los precios internacionales suelen reflejarse rápidamente en la valoración bursátil de la compañía.

El mercado ahora mira el ajuste fiscal

Más allá del resultado electoral, los inversionistas comienzan a concentrarse en los retos económicos que enfrentará el próximo Gobierno. Uno de los principales desafíos será recuperar la inversión privada, que actualmente representa cerca de 16,8% del Producto Interno Bruto (PIB), por debajo de los niveles cercanos al 22% y 23% observados en años anteriores. A esto se suma la necesidad de enfrentar el deterioro de las finanzas públicas. Diversos analistas consideran que la nueva administración deberá presentar rápidamente una hoja de ruta creíble para corregir el déficit fiscal y enviar señales de confianza a los mercados, las calificadoras de riesgo y los organismos internacionales. Conozca también: Asamblea de Ecopetrol aprobó dividendo de $121 por acción, 43% menos que en 2025 En ese contexto, el comportamiento de Ecopetrol durante los próximos meses dependerá no solo de la evolución de los precios del petróleo, sino también de las decisiones económicas que adopte el Gobierno entrante en materia de inversión, disciplina fiscal y política energética. Por ahora, pese a la caída registrada este lunes, la acción continúa muy por encima de los niveles observados semanas atrás y mantiene parte de las ganancias acumuladas durante el rally que acompañó el proceso electoral.

Preguntas frecuentes

¿Por qué los mercados reaccionan después de una elección presidencial? Los inversionistas ajustan sus expectativas según las propuestas económicas del nuevo gobierno, especialmente en temas fiscales, energéticos y regulatorios. ¿La caída de Ecopetrol significa que la empresa está en crisis? No necesariamente. Los movimientos bursátiles pueden responder a factores políticos o económicos de corto plazo y no siempre reflejan la situación operativa de la compañía. ¿Qué indicadores seguirán los inversionistas en los próximos meses? Las decisiones del nuevo gobierno sobre política energética, inversión extranjera, gasto público, reforma tributaria y manejo fiscal serán determinantes.