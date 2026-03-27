Asamblea de Ecopetrol aprobó dividendo de $121 por acción, un 43% menos que en 2025

En medio de la tensa Asamblea de Accionistas, Ecopetrol aprobó un incremento en la distribución de dividendos, que pasó de los $110 inicialmente propuestos a $121 por acción, avalado por el Gobierno con su mayoría accionaria.

La propuesta original contemplaba repartir $4,52 billones, equivalentes al 50,1% de las utilidades netas reportadas en 2025 ($9,02 billones), en una sola cuota antes del 30 de abril de 2026. Sin embargo, durante la Asamblea, el Gobierno presentó una contrapropuesta para aumentar el dividendo.

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Sumando la liberación de reservas de ejercicios anteriores y otros ajustes, el total disponible para la asamblea alcanzó los $25,66 billones, sobre los cuales se definió la distribución entre dividendos y reservas.

En este contexto, se decidió destinar $21,14 billones a una reserva ocasional para la sostenibilidad, modificando la proporción habitual de reparto y elevando la participación de recursos retenidos dentro de la compañía.

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