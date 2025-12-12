¡No hay plata! Caja de la Nación cayó a mínimos históricos en diciembre del 2025: solo alcanza para un día de gasto del Gobierno

La situación fiscal del país cerró el año con una señal de alerta seria. Según el área de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, la caja de la Nación cayó a un mínimo histórico de $1,4 billones el pasado 5 de diciembre, una cifra que no alcanzaba un nivel tan bajo desde que se tienen registros modernos. La razón, altas presiones de gasto a final de año combinadas con un recaudo tributario que sigue sin despegar. “El movimiento se da por las altas presiones de gasto que enfrenta la Nación a fin de año en medio de un recaudo que se mantiene débil. Al final, solo la mayor emisión de deuda podría mejorar la caja”, se lee en el reporte. En palabras del director de Investigaciones del banco, Camilo Pérez, en un mes normal el Gobierno suele ejecutar $30 billones, lo que significa que con $1,4 billones “solo habría disponibilidad para un día de gasto”. Y si surgiera una emergencia que exigiera recursos inmediatos, “no habría plata suficiente para cubrirla”.

El analista insiste en que el verdadero freno al gasto del Gobierno ahora no es político, sino “la caja, la caja, la caja”. En el corto plazo, la Nación ha recurrido a operaciones de liquidez entregando sus propios títulos como garantía. Esto, dice, “solventa la situación”, pero no corrige el problema estructural. Puede leer: Gobierno Petro buscaba plata con la tributaria, pero cuatro sectores tienen $18 billones de inversión sin ejecutar

TES en máximos: más deuda para llenar un hueco fiscal creciente

El Banco de Bogotá advierte que, en medio de las afugias por liquidez, la Nación aumentó de forma considerable la emisión de TES en el cuarto trimestre, llevándola incluso a niveles superiores a los observados durante la pandemia. De hecho, la colocación de deuda interna en este periodo superó todos los registros recientes. El Gobierno entrega estos títulos como garantía al final de cada día para obtener liquidez inmediata. Aunque la estrategia funciona en el corto plazo, el banco advierte que en momentos de tensión extrema podría complicarse obtener los recursos, pues no es equivalente a contar con efectivo real. “En medio de las altas afugias por liquidez, la Nación ha aumentado de forma considerable la emisión de TES (títulos de deuda) en el cuarto trimestre, llevándola a máximos. De hecho, la colocación de deuda interna en el cuatro trimestre ha superado la vista en pandemia”, detalla el reporte de Investigaciones Económicas. Expertos consultados también ven riesgos a futuro porque, si bien esta maniobra permite abrir espacio por unos días, aumenta el endeudamiento y genera vulnerabilidad si las tasas suben o si los mercados pierden confianza en la capacidad fiscal del país. Conozca más: Recaudo de impuestos en 2025 se quedaría corto frente a meta de la Dian, $8,3 billones menos de lo esperado: Carf

Exministros y economistas alertan: “Peligroso tener la caja en los rines”

Para José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, la situación es crítica. “2024 y 2025 fueron los peores años en la historia fiscal reciente, deuda y déficit históricos, bajo recaudo y reservas presupuestales del doble del promedio”, advirtió. El resultado: “La caja de la Nación en mínimos históricos. ¡Peligroso!”. Desde la academia, Jorge Restrepo, profesor de economía de la Universidad Javeriana, señaló que la Tesorería reporta en diciembre “una miruñita de plata”, apenas una fracción mínima de lo que se necesita para cubrir los pagos de fin de año. A pesar de que la actividad económica se ha acelerado y el recaudo ha mejorado, el gasto público proyectado para 2025 está metiendo más presión sobre la crisis fiscal.

Recaudo aún lejos de la meta, faltan $56,3 billones en solo dos meses