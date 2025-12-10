Gobierno Petro buscaba plata con la tributaria, pero cuatro sectores tienen $18 billones de inversión sin ejecutar

La reforma tributaria por $16,3 billones que el Gobierno Nacional intentó sacar adelante fue hundida en el Congreso, una decisión que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, cuestionó al señalar que va en contravía de lo aprobado previamente por las mayorías, que ya habían incorporado esos recursos dentro del Presupuesto General de la Nación de 2026.
Lo paradójico es que, mientras el Gobierno buscaba recursos mediante la reforma, según José Ignacio López, presidente de Anif, hay cuatro sectores clave —Transporte, Igualdad, Inclusión Social y Minas— que registran, con corte a octubre, una ejecución $18 billones por debajo de las apropiaciones del presupuesto de inversión. Ese rezago supera incluso el monto que el Ejecutivo pretendía recaudar con la Ley de Financiamiento.