Canacol busca vender su operación en Colombia, solo tiene liquidez hasta el 10 de julio

En declaraciones entregadas al tribunal de Alberta, Jason Bednar, Chief Financial Officer de Canacol, indicó que la compañía no tiene la liquidez para seguir operando más allá del 10 de julio de este año. De hecho, está programada una audiencia en la que se definiría si se extiende la protección temporal que blinda a la organización de sus acreedores dentro del proceso de reorganización que actualmente se lleva a cabo. Hay que mencionar que la protección temporal concedida por el tribunal, inicialmente, se concedió hasta el 27 de junio. La suerte de Canacol interesa especialmente porque es el mayor productor privado de gas en Colombia. Con base en los datos de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energías y Tecnologías Afines, Acipet, en 2025 tuvo una participación de 10,5% en la producción total del fluido. Siga leyendo: SuperSociedades avala plan para mantener a flote las operaciones de Canacol en Colombia Por ello, durante la audiencia se estudiará la solicitud de extender la protección judicial vigente hasta esa fecha mientras continúa la búsqueda de una salida a su difícil situación financiera.

Canacol está explorando tres posibles caminos

El representante y líder ante el tribunal de Alberta, mencionó que están explorando tres posibles caminos. Es decir, la compañía analiza tres escenarios para superar su crisis, entre ellos la venta de la empresa, una reestructuración de sus obligaciones o la liquidación de activos acompañada de un cierre gradual de operaciones. El primero, consiste en renegociar los contratos firmados con Promigas, cuyos costos operativos son difíciles de asumir actualmente. El segundo, continuar con el Sisp (Proceso de búsqueda de compradores e inversionistas), mientras que, paralelamente, busca alternativas con los prestamistas DIP (préstamo especial que recibe una empresa mientras está en un proceso de reorganización bajo protección judicial). Y el tercero, contempla desarrollar un plan de liquidación en caso de no concretar ninguna oferta. Bednar advirtió que, sin completar una transacción vía Sisp o sin más financiamiento DIP, Canacol no tendrá liquidez para continuar el negocio más allá del próximo 10 de julio. Puede leer: Canacol no estaría cumpliendo con sus contratos de gas en Colombia; esto halló la Superservicios

Proceso de enajenación de Canacol

Frente al proceso de enajenación, Canacol contrató a Moelis & Company como asesor de venta. Hubo interés calificado como “robusto” por sus activos en la Fase 1. Luego, la Fase 2 (ofertas vinculantes) se extendió varias veces, hasta el 4 de mayo de 2026, y la decisión sobre un comprador definitivo seguía pendiente al 11 de junio de 2026. Bednar explicó que los postores de la Fase 2 identificaron los términos actuales de los contratos de oferta, los acuerdos con Promigas, y el contrato con Canaven, como el principal impedimento para cerrar una transacción viable. Por eso Canacol pidió a la corte autorización para rescindir esos contratos.