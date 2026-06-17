Canacol busca vender su operación en Colombia, solo tiene liquidez hasta el 10 de julio

En declaraciones entregadas al tribunal de Alberta, Jason Bednar, Chief Financial Officer de Canacol, indicó que la compañía no tiene la liquidez para seguir operando más allá del 10 de julio de este año.
De hecho, está programada una audiencia en la que se definiría si se extiende la protección temporal que blinda a la organización de sus acreedores dentro del proceso de reorganización que actualmente se lleva a cabo.
Hay que mencionar que la protección temporal concedida por el tribunal, inicialmente, se concedió hasta el 27 de junio. La suerte de Canacol interesa especialmente porque es el mayor productor privado de gas en Colombia.
Con base en los datos de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energías y Tecnologías Afines, Acipet, en 2025 tuvo una participación de 10,5% en la producción total del fluido.
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Por ello, durante la audiencia se estudiará la solicitud de extender la protección judicial vigente hasta esa fecha mientras continúa la búsqueda de una salida a su difícil situación financiera.