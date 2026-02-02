Las claves del mejor enero en ventas de vehículos en diez años, ¿efecto de la subida del salario mínimo?

La gente está comprando más carros en Colombia. En enero se matricularon 19.969 nuevos vehículos en el país, una cifra que no se veía para ese mes hace diez años. Pero, ¿qué hay detrás del incremento en ventas de vehículos?
La sólida cifra del comercio automotor en enero representó un crecimiento del 38,7% frente al mismo mes de 2025, cuando se vendieron 14.396 unidades. La mayor demanda es una prueba de la recuperación del sector automotor, que luego de la pandemia enfrentó una mala racha por varios meses.