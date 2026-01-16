En 2025, se vendieron 19.724 vehículos eléctricos nuevos: BYD, Kia y Chery lideran el negocio

El auge de la movilidad en Colombia ya no es promesa, es estadística. Fenalco y la Andi, gremios que representan al sector automotor, presentaron el Informe de Registro de Vehículos Eléctricos e Híbridos a diciembre de 2025, con cifras que confirman un cambio estructural en el parque automotor del país. Con base en los datos de matrículas del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), el balance muestra crecimientos de dos y hasta tres dígitos, tanto en el cierre de diciembre como en el acumulado anual. Entérese más: El reto de la movilidad eléctrica: ¿qué hacer con baterías usadas?

Ventas de vehículos eléctricos en diciembre: crecimiento del 67%

Solo en diciembre de 2025 se vendieron 3.234 vehículos eléctricos, un aumento del 67% frente al mismo mes de 2024. Estas ventas representaron el 11% del total de vehículos comercializados en ese mes. En este segmento, los SUV, automóviles y pick-ups fueron los más demandados, confirmando que la electrificación dejó de ser un nicho exclusivo de autos compactos. Lea más: Kia y BYD dieron el batacazo en venta de carros en 2025 y ya tienen el 17,7% del mercado

Vehículos híbridos: diciembre cerró con alza de 49,5%

El mercado de vehículos híbridos también aceleró con fuerza. En diciembre se matricularon 8.381 unidades, lo que equivale a un crecimiento del 49,5% anual y una participación del 28% del total de vehículos vendidos en el mes. Al igual que en los eléctricos, los SUV, automóviles y pick-ups lideraron las preferencias de los compradores.

El avance no fue homogéneo. Algunas ciudades sorprendieron con aumentos poco habituales en el sector automotor. Por ejemplo, de acuerdo con el reporte, en vehículos eléctricos, las ciudades con mayor crecimiento fueron Villavicencio (+450%), Manizales (+390%), y Rionegro (+350%). Mientras que en los vehículos híbridos, las poblaciones con mayor alza en ventas fueron Cartago (+4.900%), Sincelejo (+167%) y Tunja (+159%). Según Fenalco y la Andi, estas cifras reflejan una expansión territorial de la movilidad sostenible más allá de las grandes capitales. Puede leer más: BYD superó a Tesla en 2025: con 2,26 millones de carros vendidos tomó la delantera en esta carrera global

Balance anual 2025: eléctricos crecieron 115% y los híbridos 59%

Entre enero y diciembre de 2025 se matricularon 19.724 vehículos eléctricos nuevos, lo que representa un incremento del 115% frente al mismo periodo de 2024. En el caso de los vehículos híbridos, el registro anual fue de 67.899 unidades, con un crecimiento del 59% interanual.

Marcas líderes de eléctricos en todo 2025

Durante el último mes del 2025, cinco marcas concentraron el 76,6% del mercado de eléctricos: 1. BYD: 50,8% 2. Chery: 10,6% 3. GAC: 6,6% 4. Volvo: 4,3% 5. Chevrolet: 4,2% Siga leyendo: En Colombia se vendieron 254.205 carros en el 2025: estas son las marcas más compradas En el acumulado anual, las cinco primeras marcas dominaron el 74,2% del mercado: 1. BYD: 52,4% 2. Kia: 6,1% 3. Chery: 6,1% 4. Volvo: 5,7% 5. Chevrolet: 3,9%

Marcas híbridas con mayor participación en 2025