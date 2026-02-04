China asegura que Panamá pagará “un alto precio” por cancelar sus contratos de operación en dos puertos

La tensión diplomática entre Panamá y China se intensificó en las últimas horas luego de que la Corte Suprema de Justicia panameña anuló el contrato de concesión que permitía a la empresa hongkonesa CK Hutchison operar dos puertos estratégicos en el Canal de Panamá.
El acuerdo, vigente desde la década de 1990, había sido considerado uno de los pilares de la presencia empresarial china en esta ruta clave del comercio marítimo mundial.
El fallo judicial obliga ahora a iniciar un proceso de transición administrativa en las terminales portuarias de acceso al Canal, lo que introduce un nuevo factor de incertidumbre en una de las infraestructuras logísticas más importantes del planeta, según informaron diversos medios internacionales.
