Expresidente panameño Ricardo Martinelli se declara inocente en juicio por sobornos de Odebrecht

El expresidente panameño Ricardo Martinelli, asilado en Colombia, se declaró este lunes “inocente” ante un tribunal de las acusaciones de haber lavado dinero de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, constató la AFP. Martinelli, quien compareció por videollamada, comenzó a ser juzgado este lunes en Panamá junto con otra veintena de personas. “Soy inocente, no soy responsable”, se limitó a decir el exmandatario de 73 años, con gesto serio, al ser preguntado por la jueza Baloisa Marquínez si se sentía “responsable” por los cargos que se le imputan.

Sin embargo, la fiscal anticorrupción, Ruth Morcillo, aseguró a su llegada al tribunal que el Ministerio Público “va a sustentar la condena para los imputados por blanqueo de capitales”. Odebrecht se declaró culpable en 2016 ante un tribunal de Estados Unidos de haber distribuido más de 788 millones de dólares en comisiones, principalmente en América Latina, donde los exgobernantes peruanos Alejandro Toledo y Ollanta Humala cumplen condenas por este caso.

En Panamá, la empresa reconoció haber pagado 59 millones de dólares en sobornos por la adjudicación de contratos para la construcción, durante el gobierno de Martinelli (2009-2014), del Metro, la moderna vía costera de la capital y la ampliación del aeropuerto. Martinelli, que se arriesga a una condena de 12 años de cárcel, sigue la audiencia virtualmente porque se asiló en Colombia en 2025 para evitar su detención por una pena de casi 11 años de prisión en otro caso de blanqueo de capitales.

“Caso político”