x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Tragedia en Hong Kong: sube a 146 el número de muertos tras devastador incendio

El balance de muertos del gigantesco incendio que arrasó esta semana un complejo de rascacielos residenciales en Hong Kong subió a 146, informó la policía.

  • De las 146 víctimas, 54 siguen sin identificar. “No podemos descartar que haya más personas fallecidas”, declaró Tsang Shuk-yin. FOTO: Tomada de @Yaqiu
    De las 146 víctimas, 54 siguen sin identificar. “No podemos descartar que haya más personas fallecidas”, declaró Tsang Shuk-yin. FOTO: Tomada de @Yaqiu
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

La policía de Hong Kong informó este domingo 30 de noviembre que la cifra de víctimas por el incendio que devastó esta semana un complejo de rascacielos residenciales aumentó a 146.

“El último recuento de víctimas mortales asciende a 146. No podemos descartar la posibilidad de que haya más fallecidos”, declaró el representante de la policía Tsang Shuk-yin en una rueda de prensa.

El balance se actualizó tras inspeccionar tres torres más de las ocho que conforman el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po.

El complejo, de un total de 1.984 viviendas y ocho torres de 31 plantas inaugurado en 1983, estaba en proceso de renovación, pero seguía habitado.

El incendio se declaró el miércoles por la tarde por causas aún desconocidas, al parecer en las redes de protección que cubrían la obra de renovación y que servían para proteger del polvo y de la caída de objetos.

Entérese: La cifra de muertos en el incendio de Hong Kong sube a 65 y cientos de personas siguen desparecidas

El fuego se propagó rápidamente a las demás torres, favorecido, según las primeras hipótesis, por las redes, los paneles de espuma y el bambú que se usa en Hong Kong en lugar de metal para los andamios.

Los bomberos confirmaron que las alarmas no funcionaron, como habían señalado numerosos supervivientes.

La policía halló más cadáveres en los pisos, las escaleras, los pasillos e incluso en las azoteas de tres edificios. Periodistas de la AFP vieron a los agentes transportar bolsas mortuorias.

De las 146 víctimas, 54 siguen sin identificar. “No podemos descartar que haya más personas fallecidas”, declaró Tsang Shuk-yin.

Balance de heridos y víctimas, hay un estudiante detenido

Se trata del incendio de un edificio con más víctimas mortales desde 1980 en todo el mundo, excluyendo los ocurridos en discotecas, cárceles o centros comerciales, según datos de la Universidad de Lovaina (Bélgica).

Hong Kong observó el domingo su segundo día de duelo. Al igual que el día anterior, personas anónimas formaron una fila de más de un kilómetro para depositar flores o recitar una oración en el lugar habilitado para ello a los pies de las torres.

Cientos de indonesios y filipinos, muy numerosos en el territorio chino, organizaron sus propios homenajes en otros puntos de la ciudad.

El consulado de Indonesia informó que siete de sus ciudadanos murieron en el incendio. El consulado de Filipinas informó de un fallecido.

De las decenas de heridos, 14 se encuentran en estado crítico, según las autoridades hospitalarias.

Conozca más: Fotos y videos | Enorme incendio en complejo de edificios en Hong Kong deja, por lo menos, 36 muertos y 279 desaparecidos

El viernes, una comisión anunció la detención de ocho personas por presuntos hechos de corrupción en el mercado de renovación, dos responsables de la oficina de estudios encargada de la renovación, dos jefes de obra, tres subcontratistas de andamios y un intermediario.

El sábado se produjeron tres nuevas detenciones de personas de entre 52 y 68 años que ya habían sido arrestadas y puestas en libertad por la policía.

Por otro lado, los medios locales informaron el sábado de la detención de Miles Kwan, un estudiante de 24 años que, junto con otros, había impulsado una petición para exigir responsabilidades por el peor incendio que la ciudad haya conocido desde 1948.

La petición en línea, que había reunido más de 10.000 firmas en menos de un día, fue eliminada. La AFP intentó sin éxito contactar con él.

Además: Aerolínea de Hong Kong inspecciona su flota de A350 tras falla en componente de motor

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida