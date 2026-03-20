Cielo Rusinque cuestiona fallo del Consejo de Estado que anuló su nombramiento en la SIC

Cielo Rusinque reaccionó con dureza al fallo que anuló su nombramiento como Superintendente de Industria y Comercio y cuestionó de fondo la argumentación jurídica del alto tribunal. En un mensaje publicado en X, Rusinque afirmó que la sentencia “desborda el análisis normativo y probatorio” y le otorga “apariencia jurídica a una decisión que resulta muy cuestionable”. Según su postura, el Consejo de Estado se apartó del marco del derecho estricto. Uno de los puntos centrales de su crítica es la descalificación de su formación académica. Rusinque señaló que resulta “conceptualmente insostenible” considerar que su maestría en Ciencias Políticas y Sociales, cursada en París, no tenga relación con las funciones del cargo. Entérese: Los requisitos que Rusinque no cumplió y por los que el Consejo de Estado la “tumbó” de la SIC Además, cuestionó que se haya ignorado la certificación del Ministerio de Educación sobre el programa y la validación académica emitida por la Universidad Paris II Panthéon-Assas, institución que calificó como de alto prestigio internacional. Eso, pese a que el fallo explicó que el cargo requiere un nivel de formación superior y experiencia profesional relacionada que Rusinque no acreditó durante el proceso.

¿Qué irregularidades denuncia sobre su formación y experiencia?

Rusinque también aseguró que el fallo incurre en un “defecto procedimental por exceso ritual manifiesto” al desconocer tanto sus estudios como el régimen de convalidación de títulos de posgrado. Explicó que la normativa vigente contempla un plazo de dos años desde la posesión para convalidar títulos, por lo que considera que se le impuso una exigencia no prevista en la ley.

En cuanto a su trayectoria profesional, criticó que el Consejo de Estado aplicara un estándar probatorio “abiertamente restrictivo” al evaluar su experiencia como docente investigadora en Derecho Público y constitucional. Según Rusinque, la decisión excluyó sin fundamento una trayectoria “amplia, cualificada y pertinente”. Incluso afirmó que, pese a que se le reconocieron 8 años y 6 meses de ejercicio profesional, se desconocieron más de cuatro años adicionales que habrían sido suficientes para cumplir los requisitos.

¿Hubo división en el Consejo de Estado?

La exfuncionaria destacó que el magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil salvó su voto, lo que, en su criterio, evidencia debilidades en la decisión adoptada por la Sala.

Lo cierto es que la nulidad del Decreto de su nombramiento fue aprobada por una mayoría de tres votos contra uno, pues los magistrados Gloria María Gómez y Omar Joaquín Barreto votaron a favor de la nulidad. Rusinque sostuvo que durante el proceso nunca se logró desvirtuar la legalidad de su nombramiento y fue más allá al advertir un trasfondo político. “Lo inquietante es que las instituciones judiciales se transformen en armas políticas al servicio de la persecución del progresismo”, afirmó.

Gustavo Petro repalda el nombramiento de Rusinque

El presidente Gustavo Petro también reaccionó al fallo y respaldó a Rusinque. El mandatario aseguró que la decisión “insulta las instituciones académicas más legítimas del mundo”.

El presidente Gustavo Petro defendió la trayectoria académica de Rusinque y criticó el fallo del alto tribunal. foto Colprensa.

Asimismo, señaló que el objetivo sería debilitar la independencia de la Superintendencia de Industria y Comercio frente a actores económicos poderosos. “Se trata de debilitar mi gobierno a como dé lugar”, afirmó.

¿Qué motivó la nulidad del nombramiento?