El Departamento del Trabajo confirmó que hubo 150.000 nuevas contrataciones no agrícolas en EE. UU. para octubre, siendo este un dato menor a lo proyectado por Dow Jones, que apuntaba a los 170.000 empleos. En consecuencia, la tasa de desempleo fue de 3,9%, la más alta desde enero de 2022.

Según los analistas, en el actual ciclo económico de EE. UU., las noticias que normalmente se tomarían como positivas presionan más las tasas de interés en el país norteamericano. El crecimiento de los empleos se traduce en mayor poder de gasto y el aumento del consumo dificulta el enfriamiento de la inflación.

Si las nóminas no aumentan con fuerza, el mercado se mueve bajo la expectativa de que las tasas de interés no subirán de manera pronunciada en las próximas reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto; lo que se traduce en que el precio del dólar no se disparará, como ocurrió durante todo el 2022 cuando inició el ciclo de alzas en el costo de los préstamos interbancarios.