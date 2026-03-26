Colombia abre ruta directa con África: así será el comercio entre Cartagena y Ghana por 16 millones de dólares

Durante el cierre del Foro de Alto Nivel CELAC–África, la semana pasada, la vicepresidenta, Francia Márquez, anunció la firma de un acuerdo entre Colombia y Ghana para establecer rutas comerciales directas entre los puertos de Cartagena y Tema. El objetivo de este acuerdo es dinamizar el comercio, el turismo, la inversión y el desarrollo de infraestructura. “Hoy debemos transformar esas rutas de sufrimiento en rutas de libertad para movilizar oportunidades y esperanza. Hoy firmamos un acuerdo entre el Gobierno de Colombia y Ghana para establecer una ruta entre el Puerto de Cartagena y el Puerto de Tema”, señaló la funcionaria. Por el lado de Ghana, el ministro de Relaciones Exteriores, Samuel Okudzeto Ablakwa, enfatizó la relevancia de fortalecer los vínculos comerciales entre América y África. “Si decidimos hacer comercio entre nosotros, valorando nuestros recursos naturales, podemos superar las brechas de oportunidades que enfrentan nuestros pueblos. Estamos muy orgullosos de firmar este acuerdo entre nuestros puertos, que permitirá potenciar el turismo entre África y América Latina”. Conozca más: Petro dejó plantados a invitados del Foro Celac-África en Bogotá, ¿por qué?

¿Qué incluye el acuerdo entre Colombia y Ghana?

El acuerdo incluye la firma de un memorando de entendimiento en cooperación portuaria entre los Ministerios de Transporte de ambos países, con el respaldo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. El convenio busca mejorar la conectividad marítima, optimizar procesos logísticos, consolidar a Colombia como puerta de entrada estratégica hacia África; y promover el intercambio de conocimientos en gestión aduanera, eficiencia logística y modernización de infraestructura portuaria. Según la Vicepresidencia, el foco está en desarrollar puertos inteligentes y sostenibles, así como fortalecer los embarcaderos como hubs regionales, siguiendo modelos como el de Tema, en el sureste de Ghana. Con esto, los ministerio de Comercio y Relaciones Internacionales esperan reducir tiempos y costos operativos, lo que impacta directamente la competitividad de exportaciones e importaciones. Además, el acuerdo posiciona a Ghana como socio clave y plataforma de acceso a nuevos mercados africanos, lo que podría traducirse en un aumento sostenido del intercambio comercial. En contexto: Importaciones de Colombia arrancan 2026 al alza: crecieron 9,7% en enero impulsadas por maquinaria y vehículos

Comercio bilateral: café, cacao y nuevas oportunidades agrícolas

Actualmente, productos como café y cacao lideran el intercambio comercial entre ambos países. Sin embargo, el potencial es más amplio. Sectores como arroz, vegetales, azúcar y otros bienes agrícolas aparecen como oportunidades para dinamizar las economías de Colombia y Ghana, generar encadenamientos productivos y diversificar la canasta exportadora. Uno de los principales resultados del Foro fue la Primera Rueda de Negocios entre Colombia y África, que deja expectativas preliminares de operaciones por 16 millones de dólares.

La iniciativa, liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia, contó con la participación de empresarios colombianos y compradores de países como Ghana, Uganda y Sudáfrica. “Podemos decirle al país que tenemos el primer gran resultado, ya alcanzamos los 16 millones de dólares. Es una cifra muy importante, especialmente porque se trata de la primera Rueda de Negocios entre Colombia y el continente africano. Esto nos permite proyectar un enorme potencial de crecimiento y nuevas oportunidades”, explicó Nicolás Mejía, vicepresidente de Exportaciones de ProColombia. Un dato relevante es que cerca de 6 millones de dólares corresponden a negociaciones lideradas por pequeños empresarios que están incursionando en comercio exterior, lo que evidencia el papel de África como mercado emergente estratégico. El viceministro de Industria y Comercio, Tito Yepes, agregó: “Más que un foro, esto es una celebración. Los resultados de esta rueda de negocios demuestran que la estrategia del Gobierno hacia África está dando frutos concretos”. Lea aquí: Francia Márquez inicia gira de “reconexión” por África para fortalecer lazos diplomáticos y comerciales

Estrategia África 2022–2026: diversificación de mercados y más empresas exportando

Este avance se enmarca en la estrategia África 2022–2026 impulsada por el gobierno Petro, que busca fortalecer relaciones comerciales y socioeconómicas con ese continente. A través de inteligencia comercial, se priorizaron nueve mercados: Sudáfrica, Angola, Mozambique, Nigeria, Ghana, Senegal, Egipto, Túnez y Argelia. Los resultados empiezan a reflejarse. En 2025, las exportaciones de bienes no minero energéticos hacia África alcanzaron US$296,5 millones, un crecimiento del 112% frente a 2024. En volumen, se despacharon 209.273 toneladas, un aumento del 226,8%. Estos bienes representaron el 46,6% del total exportado al continente, lo que evidencia una mayor diversificación. También creció el número de empresas exportadoras: 165 compañías vendieron bienes no minero energéticos por más de US$10.000 en 2025, frente a 145 en 2024, un incremento del 15,2%.