Congreso aprueba nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero y evita riesgo fiscal de $3,2 billones en Colombia

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) celebró la aprobación en el Congreso de la República del proyecto de ley que establece el nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero, una iniciativa que busca fortalecer la seguridad jurídica del país, garantizar el control de las fronteras y reforzar la lucha contra el contrabando.
La aprobación recibió el respaldo definitivo de las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, con lo que Colombia asegura su marco jurídico aduanero en cumplimiento de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional.