Tigo asumirá control total sobre Movistar desde este 4 de febrero: ¿qué cambia para usuarios y empleados?

El mercado de las telecomunicaciones en Colombia entrará en una nueva etapa este martes 4 de febrero. A partir de esa fecha, Tigo asumirá el control total de las operaciones de Telefónica (Movistar) en el país, un movimiento que consolida una de las fusiones empresariales más relevantes de los últimos años. La integración entre ambas compañías, autorizada previamente por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), marca el inicio formal de un nuevo grupo empresarial que dejará de competir directamente en cerca de 19 mercados, entre ellos los servicios móviles y fijos. Le puede interesar: Tras la aprobación de la fusión Tigo-Movistar, ¿qué cambios traerá en las tarifas?

Un anuncio interno que confirma el cambio de mando

La integración entre Tigo y Movistar marcará el inicio de un nuevo grupo empresarial y reducirá el número de grandes operadores en el mercado colombiano. Imagen generada por IA

Aunque la operación ya estaba acordada entre privados, el paso decisivo se confirmó tras una reunión interna de alto nivel en la que se notificó oficialmente a los empleados el cambio de control. El anuncio fue liderado por Alfonso Gómez, director de operaciones de Telefónica para la región, y Fabián Hernández, CEO de Telefónica Colombia, según reveló la periodista Camila Zuluaga en el programa Código Caracol.

Uno de los cambios más simbólicos será el traslado de la sede principal. Los equipos de Tigo dejarán su edificio actual y se moverán a la sede de Movistar, que se convertirá en el centro operativo del nuevo grupo empresarial. Además, Hernández dejará la presidencia de la operación local para asumir nuevas funciones estratégicas dentro de Telefónica a nivel continental. Lea más: WOM envió carta al presidente Petro pidiendo frenar integración entre Tigo y Movistar: “esto creará una estructura duopolística”

¿Qué pasará con los usuarios de Movistar?

Para los clientes, el mensaje inicial es de calma. Por ahora, no habrá cambios inmediatos en los servicios ni trámites adicionales. Los usuarios seguirán siendo clientes de Movistar y se mantendrán las mismas condiciones contractuales: planes, precios y beneficios vigentes no se modificarán como consecuencia directa de la fusión. Sin embargo, la expectativa está puesta en el mediano plazo. Con la integración de redes e infraestructura, el nuevo grupo apunta a fortalecer su oferta tecnológica, especialmente en despliegue de 5G, y a lanzar paquetes convergentes más agresivos que integren servicios móviles y del hogar.

Un mercado cada vez más concentrado

La operación se concreta en un contexto de alta concentración del sector. Actualmente, Claro lidera con una participación cercana al 44% del mercado móvil, además de controlar más del 50% de la televisión por cable y la telefonía fija en Colombia. Con la fusión Tigo–Movistar, el país pasará de tener tres grandes operadores de red móvil a un esquema, según expertos, “de duopolio”, lo que ha despertado cuestionamientos sobre competencia, precios y calidad del servicio. Esta concentración no es reciente y se ha consolidado a lo largo de varios gobiernos, incluido el actual, que aunque ha manifestado su oposición a los monopolios privados, no ha impulsado cambios estructurales para modificar esta dinámica. Conozca también: Millicom lanza OPA por Movistar Colombia para tomar hasta el 68% de la compañía

El último paso: la salida del Estado