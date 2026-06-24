Oxford Economics pone a Colombia como el cuarto país de la región con mayor presión fiscal en sus finanzas públicas

Colombia quedó ubicada entre los países con las mayores presiones sobre sus finanzas públicas, de acuerdo con un nuevo informe de Oxford Economics. El estudio concluye que el país ocupa el séptimo lugar entre 46 economías desarrolladas y emergentes con mayores necesidades de ajuste fiscal, además de ser el cuarto de América Latina, detrás de Brasil, Uruguay y México. En palabras sencillas, el informe advierte que Colombia está gastando mucho más dinero del que logra recaudar, por lo que debe seguir endeudándose para cubrir ese faltante. Si esa situación continúa durante varios años, la deuda seguirá creciendo y cada vez será más costoso conseguir nuevos préstamos, lo que terminaría afectando tanto al Gobierno como a los hogares. Para llegar a esa conclusión, Oxford Economics utilizó un indicador llamado Balance Primario Estabilizador de la Deuda (Dspb, por sus siglas en inglés). Este indicador calcula cuánto dinero debería ahorrar un Gobierno, antes de pagar los intereses de la deuda, para evitar que esa deuda siga creciendo frente al tamaño de la economía. Es decir, el indicador responde a una pregunta: ¿cuánto debe ajustar sus cuentas un país para dejar de seguir endeudándose cada año? Entre mayor sea ese ajuste necesario, mayores son las presiones fiscales. Le puede interesar: PIB, deuda externa, inflación e informalidad: el panorama económico que deberá afrontar el próximo presidente de Colombia

Los hallazgos del informe

Según el informe, más de una cuarta parte de las 46 economías analizadas necesita mantener superávits fiscales de manera permanente, es decir, gastar menos de lo que recauda durante muchos años consecutivos para estabilizar su deuda. Además, cerca de 10% de esos países requiere generar superávits superiores al 1% del PIB de forma indefinida, un reto que muy pocos gobiernos han logrado cumplir en la historia. En ese grupo aparece Colombia junto con Brasil, Italia, Japón, Sudáfrica y México, economías que, según Oxford Economics, enfrentan un proceso de “desgaste fiscal prolongado”, lo que significa que necesitarán varios años de disciplina en el manejo de las finanzas públicas para evitar que la deuda siga aumentando. El estudio identifica a Brasil como el caso más preocupante, ya que necesita un ajuste cercano a 3% del PIB, un nivel que históricamente ha sido muy difícil de sostener porque suele implicar decisiones impopulares, como reducir gastos públicos, aumentar impuestos o ambas cosas al mismo tiempo. En el caso colombiano, el informe muestra que la situación se ha deteriorado desde la pandemia. Los gráficos elaborados por Oxford Economics evidencian que las necesidades de ajuste fiscal de Colombia son hoy mayores que las registradas antes del covid-19, al igual que ocurre en Brasil y México. La firma también advierte que las altas tasas de interés que pagan países como Colombia por su deuda todavía no han sido suficientes para obligar a los gobiernos a corregir el problema. Según el estudio, aunque los mercados han encarecido el financiamiento, eso no ha generado aún las reformas fiscales necesarias para estabilizar la deuda pública. Otro de los hallazgos del informe es que las soluciones rápidas prácticamente no existen. Tras revisar varias décadas de experiencias internacionales, Oxford encontró que los pocos países que lograron corregir problemas similares necesitaron muchos años de disciplina fiscal. Incluso concluye que, en la mayoría de los casos, los gobiernos solo realizan ajustes importantes cuando enfrentan crisis económicas o financieras de gran magnitud. Lea más: Gasto público es el responsable del 63% del crecimiento económico de Colombia en los últimos 9 meses

Más gasto y pocos ingresos

Para Alejandro Rojas Cano, economista senior del Banco de Bogotá, el problema de Colombia puede entenderse comparando el presupuesto de un hogar. El experto explicó que el país tiene ingresos similares a los de otras economías comparables, pero gasta considerablemente más. “Cuando uno compara a Colombia con países similares encuentra que los ingresos son parecidos, pero el gasto es mucho más alto. Ese mayor gasto se explica por presiones como los subsidios a los combustibles, el aumento del gasto en salud y las mayores obligaciones del sistema pensional, mientras los ingresos permanecen prácticamente estancados”, explicó.