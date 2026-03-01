Aranceles del 50% afectan 3.000 millones de dólares del comercio entre Colombia y Ecuador, alertan exministros

La tensión comercial entre Ecuador y Colombia dejó de ser un pulso político para convertirse en un problema económico con cifras concretas. Un grupo de exministros de Comercio Exterior y de Producción de ambos países publicó un comunicado conjunto en el que advierte que las medidas recientes, aranceles, tasas y prohibiciones, están generando un impacto no deseado sobre las actividades productivas formales y el intercambio binacional. El mensaje de los exministros va en relación con el escalamiento de restricciones comerciales, ya que este no mejora la seguridad en la frontera y, en cambio, pone en riesgo cadenas de valor, inversiones cruzadas y miles de empleos. En contexto: Colombia oficializa arancel del 30% a Ecuador y restringe ingreso de productos por la frontera terrestre

Integración histórica Colombia – Ecuador y la Comunidad Andina

Los exfuncionarios recuerdan que Ecuador y Colombia comparten más de doscientos años de historia común, desde los tiempos de la Gran Colombia, y que esa relación se consolidó durante décadas de integración andina bajo la Comunidad Andina de Naciones. No se trata solo de afinidad diplomática. “Los sectores empresariales de ambos países han construido cadenas de valor conjuntas, han invertido capital en ambos lados de la frontera y han generado empleo formal”, se lee en la carta. Esa interdependencia, sostienen, es uno de los pilares de la relación bilateral. En un contexto global marcado por la incertidumbre y la proliferación de medidas restrictivas al comercio, los exministros subrayan que la integración regional es la mejor herramienta para enfrentar desafíos externos de manera coordinada.

Comercio bilateral de 3.000 millones de dólares y 200 mil empleos en riesgo

El comercio y las inversiones entre ambos países bordean actualmente los 3.000 millones de dólares. Esa cifra involucra a más de 2.400 empresas y alrededor de 200.000 empleos en ambos lados de la frontera. Para los firmantes, este volumen de intercambio no es marginal. Representa crecimiento económico, encadenamientos productivos y bienestar para miles de hogares. Por eso insisten en que “es necesario trabajar de manera conjunta para precautelar y profundizar esa relación, en lugar de restringirla”. Advierten además que las medidas adoptadas recientemente están afectando a las actividades productivas formales, es decir, “a empresas que operan dentro de la legalidad, sin que ello se traduzca en mejoras tangibles en materia de seguridad fronteriza”. Entérese: Petro envía delegación a Ecuador para tratar de frenar la guerra comercial

Medidas comerciales: aranceles del 50%, tasa de seguridad y restricciones energéticas

El núcleo de la preocupación es el escalamiento de decisiones unilaterales por parte de ambos gobiernos. Por el lado de Ecuador, los exministros mencionan “la implementación de una tasa de seguridad del 50% y el incremento de la tarifa de transporte de crudo por oleoducto”. Por el lado de Colombia, señalan “la imposición de aranceles del 50%, la prohibición de ingreso por vía terrestre para algunos productos y la prohibición de venta de energía eléctrica de proveedores privados”. Desde la experiencia de quienes han ocupado las carteras de comercio y producción, sostienen que los conflictos comerciales siempre tienen una salida técnica si existe voluntad política. Sin embargo, expresan preocupación por el ritmo de escalamiento de las restricciones y por sus efectos acumulativos sobre el comercio bilateral. Siga leyendo: Ecuador vuelve a subir aranceles a Colombia: la tasa queda en 50%

Seguridad en la frontera binacional: coordinación en lugar de sanciones

Los firmantes reconocen que ambos países enfrentan desafíos serios en materia de seguridad. En ese punto no minimizan el problema. Al contrario, llaman a priorizar y profundizar las acciones conjuntas entre autoridades, fuerza pública y entidades de inteligencia. El objetivo, dicen, debe ser mejorar las condiciones de seguridad en la frontera terrestre y marítima y atacar directamente a los grupos criminales transnacionales que operan al margen de la ley. Pero enfatizan que el instrumento adecuado es la cooperación institucional, no la restricción comercial.

Llamado urgente al diálogo diplomático de alto nivel