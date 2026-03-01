Aranceles del 50% afectan 3.000 millones de dólares del comercio entre Colombia y Ecuador, alertan exministros

La tensión comercial entre Ecuador y Colombia dejó de ser un pulso político para convertirse en un problema económico con cifras concretas.
Un grupo de exministros de Comercio Exterior y de Producción de ambos países publicó un comunicado conjunto en el que advierte que las medidas recientes, aranceles, tasas y prohibiciones, están generando un impacto no deseado sobre las actividades productivas formales y el intercambio binacional.
El mensaje de los exministros va en relación con el escalamiento de restricciones comerciales, ya que este no mejora la seguridad en la frontera y, en cambio, pone en riesgo cadenas de valor, inversiones cruzadas y miles de empleos.
En contexto: Colombia oficializa arancel del 30% a Ecuador y restringe ingreso de productos por la frontera terrestre