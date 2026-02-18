x

Ejecución presupuestal del Gobierno Petro en 2025 no llegó ni al 88% y estuvo por debajo del histórico de este siglo

La ejecución presupuestal cerró en 87,9%, inferior al promedio histórico, mientras el recaudo tributario creció, pero incumplió la meta fiscal.

    Ejecución presupuestal de Petro estuvo por debajo del promedio histórico del siglo. FOTO: Depositphotos y Presidencia
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 2 horas
La ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN) en 2025 alcanzó el 87,9%, medida como obligaciones sobre apropiaciones, un nivel inferior en 2,2 puntos porcentuales frente al promedio registrado entre 2000 y 2024.

Aunque la ejecución superó en 5,8 puntos porcentuales lo ejecutado en 2024, el resultado se ubicó por debajo del comportamiento histórico de este siglo, lo que evidencia un menor dinamismo en la ejecución del gasto público. La conclusión pertenece a un informe de Corficolombiana.

Dicha corporación financiera explicó que entre enero y diciembre del año pasado, las obligaciones del PGN sin incluir deuda ascendieron a $343,9 billones.

En el rubro de inversión, las obligaciones sumaron $50,2 billones, lo que representó una ejecución del 66% sobre el total de las apropiaciones. Este nivel se mantuvo 9,8 puntos porcentuales por debajo del promedio histórico (2000-2024), aunque fue superior en 9 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior.

De los 30 sectores que componen el presupuesto, Educación, Salud y Protección Social, y Defensa y Policía registraron las mayores ejecuciones durante 2025. En contraste, Presidencia, Deporte y Recreación, y Planeación presentaron los niveles más bajos de ejecución en el acumulado del año.

Recaudo tributario creció en 2025, pero quedó por debajo de la meta del Marco Fiscal

En diciembre, el recaudo tributario total fue de $18,9 billones, lo que significó un crecimiento de 8,1% frente al mismo mes de 2024. El impuesto de renta fue el principal impulsor del resultado, con un crecimiento anual de 10,6% y un aporte de 4,4 puntos porcentuales al total del recaudo.

Entérese: Polémicas operaciones del Gobierno bajaron el déficit, pero subieron la deuda en $310 billones

En el acumulado del año, el recaudo tributario neto ascendió a $270,3 billones, con un incremento de 9,7% frente a 2024. Sin embargo, el resultado estuvo $10 billones por debajo de la senda implícita en la expectativa del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), lo que equivale a una desviación de 3,6% frente a la meta proyectada.

Déficit fiscal alcanza máximos históricos, salvo pandemia

El frente fiscal también mostró presiones significativas. En el acumulado a noviembre, el déficit total del Gobierno Nacional se ubicó en 6,0% del PIB, mientras que el déficit primario alcanzó 3,2% del PIB. Se trata del resultado más alto registrado en la historia reciente, con excepción del periodo de la pandemia.

En cuanto a liquidez, hasta la primera semana de febrero el saldo del Depósito del Tesoro Nacional (DTN) se situó en $12,5 billones, nivel que representa un mínimo de los últimos cinco años para esta época del año, lo que refleja un margen de maniobra reducido en caja.

En conjunto, las cifras evidencian un año marcado por una ejecución presupuestal inferior al promedio histórico, un recaudo que, aunque creció, no cumplió las metas fiscales previstas y un deterioro en los indicadores de déficit, factores que mantienen bajo presión las finanzas públicas del país.

Le puede gustar: Recorte presupuestal: presidente del Senado acusa al Gobierno Petro de desfinanciar “deliberadamente” al Congreso

