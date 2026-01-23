En tres años, gobierno Petro gastó $87 billones más en funcionamiento que todo el mandato de Duque

Un informe de la Contraloría General de la Nación volvió a poner bajo la lupa el fuerte crecimiento del gasto en funcionamiento en el gobierno del presidente Gustavo Petro, una tendencia que ha venido presionando más las finanzas públicas.
De acuerdo con el documento, entre 2023 y septiembre de 2025 las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación (PGN) destinadas a gastos de funcionamiento en la actual administración alcanzaron los $880,8 billones. En contraste, durante todo el periodo comprendido entre 2019 y 2022, correspondiente al gobierno del expresidente Iván Duque, estos rubros sumaron $793,7 billones.
Es decir que, en apenas tres años, el gobierno Petro ha destinado $87 billones más a gastos de funcionamiento que los ejecutados en los cuatro años completos de la administración anterior, un aumento que refleja el mayor peso del aparato estatal sobre el presupuesto.
El vicecontralor general, Carlos Mario Zuluaga, alertó que esta dinámica está aumentando la rigidez del Presupuesto General.
De hecho, la Contraloría alertó que la inflexibilidad del PGN ya oscila en un 93%, lo que deja un margen de maniobra muy reducido. Si los ingresos y el recaudo no mejoran, la inversión social prevista en los próximos Planes de Desarrollo podría verse seriamente afectada.
“Del gobierno Duque al gobierno Petro, el costo de funcionamiento subió de $83 a $89 billones (en referencia a los $87 billones). Si seguimos ampliando el aparato estatal, la flexibilidad del presupuesto se reduce y la deuda se vuelve más pesada de manejar”, señaló en entrevista con Blu Radio.
Esta presión se refleja en la composición del PGN para 2026, donde el 65,5% corresponde a gastos de funcionamiento, equivalentes a $358,1 billones; el 18,4% se destina al servicio de la deuda, por $100,4 billones; y apenas el 16,1% queda para inversión, con $88,4 billones.
Ante este panorama, el ente de control subrayó que cualquier ajuste o recorte presupuestal deberá garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales y evitar un mayor deterioro del déficit, de modo que no se ponga en riesgo la estabilidad económica ni la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.
