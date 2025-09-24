Inversión de Estados Unidos en Colombia cayó 15% en primer semestre de 2025, ¿qué pasó?

La inversión extranjera directa (IED) proveniente de Estados Unidos hacia Colombia registró un descenso del 15% en el primer semestre de 2025, al pasar de US$2.663,5 millones en 2024 a US$2.268,6 millones en el mismo periodo de este año, según cifras del Banco de la República.
Se trata del segundo año consecutivo con caída en los primeros semestres, lo que consolida una tendencia preocupante para la atracción de capital en el país.
Pese a este retroceso, Estados Unidos sigue siendo el principal inversionista en Colombia, con una participación del 34,5% del total recibido.
