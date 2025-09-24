Inversión de Estados Unidos en Colombia cayó 15% en primer semestre de 2025, ¿qué pasó?

La inversión extranjera directa (IED) proveniente de Estados Unidos hacia Colombia registró un descenso del 15% en el primer semestre de 2025, al pasar de US$2.663,5 millones en 2024 a US$2.268,6 millones en el mismo periodo de este año, según cifras del Banco de la República. Se trata del segundo año consecutivo con caída en los primeros semestres, lo que consolida una tendencia preocupante para la atracción de capital en el país. Pese a este retroceso, Estados Unidos sigue siendo el principal inversionista en Colombia, con una participación del 34,5% del total recibido. Además lea: Colombia completa dos años seguidos de caída en la inversión extranjera

AmCham Colombia pide recuperar confianza de los inversionistas

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), alertó sobre los riesgos que implica este retroceso para la economía. “La inversión cae mientras faltan políticas claras que den certeza, seguridad y estabilidad”, afirmó. La dirigente gremial subrayó que el problema no es solo coyuntural, sino estructural. “La caída refleja una pérdida de confianza que va más allá de los ciclos económicos. La incertidumbre, la falta de seguridad jurídica y la creciente inseguridad están debilitando el atractivo del país como destino de capital”.

Lacouture insistió en que la inversión productiva es esencial para el crecimiento sostenido, el empleo y la competitividad de Colombia. Para revertir la tendencia, recomendó garantizar estabilidad macroeconómica, coherencia en las políticas públicas y un entorno de confianza que brinde certezas tanto a inversionistas como a ciudadanos.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de Amcham Colombia, cámara binacional de inversión entre nuestro país y EE.UU.

Empresas de Estados Unidos generan 150 mil empleos en Colombia

Actualmente, en el país operan alrededor de 650 compañías de origen estadounidense, que generan cerca de 150 mil empleos directos e indirectos. Estas empresas participan en sectores estratégicos como: -Minería y manufacturas (incluyendo alimentos). -Servicios financieros, científicos y técnicos. -Seguros y comercio. -Industria química. -Tecnología e información. -Transporte, computadores y electrónicos. -Metales primarios y transformados.

Este tejido empresarial evidencia que, aunque la inversión reciente cae, la presencia de Estados Unidos sigue siendo vital para la economía colombiana, detalló AmCham.

Retos y oportunidades para la inversión extranjera en Colombia