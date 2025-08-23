Colombia completa dos años seguidos de caída en la inversión extranjera

Colombia ha tenido un desempeño agridulce en materia de inversión extranjera directa (IED). Los inversionistas de otros países confiaron menos capital en este país, lo que significó un desplome de ese flujo de dinero en un 15% entre 2024 y 2023. Los analistas consideran que hay factores externos que no solo han impactado ese comportamiento en Colombia, sino también en sus pares suramericanos.
Ese panorama se observa en uno de los últimos informes de la Cepal: La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2025. Según ese documento, el país recibió 14.269 millones de dólares de IED, una cifra que lo mantuvo como el segundo receptor de capital extranjero en América Latina y el Caribe, después de Brasil y México. Así las cosas, parece un buen balance, pero al revisar las cifra con mayor detalle, lo cierto es que el país entro en ese nicho de economías que tuvieron un notable desplome en la cifra de inversión.
Puede leer: Estudio revela bajo nivel de inversión en IA de las empresas colombianas, ¿qué está pasando?
Para aterrizar esa idea: el monto representó una contracción del 15% frente a los 16.794 millones de dólares captados en 2023, pero la lectura empeora, ya que se trata del segundo año consecutivo de caída en los flujos de inversión hacia el país. Eso porque entre 2022 y 2023 se registró una contracción de 388 millones en moneda gringa, un desplome de 2,25%.
¿Pero, eso en qué afecta al país? Para comprenderlo, la inversión extranjera es el dinero que empresas o inversionistas extranjeros ponen en un país para abrir fábricas, crear empresas, ampliar negocios o desarrollar proyectos. No se trata de capitales rápidos o especulativos, sino de inversiones que generan empleo, tecnología y crecimiento económico en el largo plazo.
Cuando la IED se desploma, significa que los inversionistas pierden confianza en el país, ya sea por factores como la inseguridad, la falta de estabilidad política, altos impuestos o problemas económicos. Los expertos han dicho una y otra vez que es preocupante porque se frena la creación de empleos, se reduce el ingreso de divisas y se limita el desarrollo de sectores productivos claves para la economía.
Entérese: Encuesta de la Andi indica que 28% de las empresas se ven afectadas por la incertidumbre política
De hecho, en el caso de Colombia, la importancia de la IED en la economía nacional sigue siendo destacada. En el período 2021-2024, la participación promedio de estos capitales alcanzó el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano, uno de los niveles más altos de la región, solo superado por Chile (5,1%). Hay que decir que esa es una de las preocupaciones de los analistas locales, ya que deja ver que ese dinero del exterior es de gran relevancia para el crecimiento de esta economía.