Estadios movieron US$99 millones en conciertos y eventos durante 2025 en Colombia

Durante años, la conversación sobre estadios en Colombia giró alrededor del fútbol. Hoy, los números cuentan otra historia, la del negocio de la industria musical y del entretenimiento.
La revista Pollstar, la más respetada del mundo en la industria de la música en vivo, reveló su top 25 de los recintos más importantes y rentables de Suramérica entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, y Colombia aparece como protagonista absoluto.
El balance es contundente: los principales estadios del país vendieron más de 1 millón de entradas y recaudaron cerca de 100 millones de dólares solo en eventos musicales durante 2025.
Una cifra que no solo habla de artistas, sino de ciudades que aprendieron a convertir el entretenimiento en motor económico, como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali.
Lea más: El debate que crece en Colombia: ¿los estadios ya no son para jugar fútbol?