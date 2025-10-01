Venta de motocicletas en Colombia creció 50% en septiembre, ¿cuál marca lidera el mercado?

El sector de las motocicletas en Colombia atraviesa un buen momento. Durante septiembre de 2025, el país registró 102.831 nuevas motocicletas, lo que representa un crecimiento del 50,11% frente a septiembre de 2024, consolidando este mes como uno de los más dinámicos en ventas del año.
De hecho, se trata del mayor volumen de venta y solo se ubica por debajo del mes de julio de este año, cuando se matricularon 112.214 motos nuevas.
En el acumulado de enero a septiembre de 2025, el mercado alcanzó un aumento del 36,95% respecto al mismo periodo del año pasado. Solo en los últimos nueve meses se han matriculado en promedio 88.919 motocicletas nuevas.