Colombia logra tres empresas en ranking de multilatinas del BID, pero Brasil y México siguen dominando

Colombia logró posicionar tres empresas entre las 50 multilatinas con mayores ventas de la región, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que analiza la expansión internacional del músculo empresarial latinoamericano. Ecopetrol encabeza la representación nacional al ubicarse en el sexto lugar del ranking, mientras que Almacenes Éxito y Grupo Nutresa aparecen en las posiciones 44 y 47, respectivamente. El estudio, titulado Multilatinas en movimiento: características, motivaciones y lineamientos de política, evaluó a 156 compañías de América Latina que cotizan en bolsas de valores de la región y de Estados Unidos. El análisis incluye empresas de sectores como energía, agroindustria, manufactura, comercio minorista y servicios, y ofrece una radiografía de cómo estas organizaciones han logrado expandirse más allá de sus mercados de origen. Le puede interesar: Colombia dominaría el 12% del mercado global de hidrógeno a 2050

Ecopetrol, la carta fuerte de Colombia en la región

Dentro de ese universo, Ecopetrol se consolida como la principal apuesta colombiana. La petrolera estatal, con ventas por US$36.885 millones en 2023, no solo se ubica entre las diez primeras del escalafón, sino que también refleja el peso del sector energético dentro del grupo de multilatinas. Actualmente, la compañía tiene presencia en cuatro países, donde desarrolla actividades de exploración, producción y comercialización de hidrocarburos, lo que le ha permitido mantener una posición destacada frente a otras empresas de la región. Más atrás en el ranking aparecen dos compañías del sector consumo. Almacenes Éxito, en el puesto 44, ha construido su expansión regional principalmente a través de inversiones en mercados latinoamericanos y operaciones en dos países. Por su parte, Grupo Nutresa, en la posición 47, cuenta con una presencia más diversificada, con operaciones en 12 mercados internacionales, impulsadas por adquisiciones y el crecimiento de sus marcas.

Brasil y México dominan el mapa de las multilatinas

El informe también evidencia el dominio de otras economías de la región. Las tres primeras posiciones del ranking están ocupadas por compañías brasileñas: Petrobras, Grupo JBS y Cosan-Raízen, con ventas que superan los US$100.000 millones en el caso de la petrolera estatal. En general, más del 85% de las multilatinas identificadas se concentran en cinco países: Brasil, México, Chile, Argentina y Colombia, lo que muestra una alta concentración del poder empresarial regional. Este panorama refleja que, aunque Colombia ha logrado posicionar algunas empresas con capacidad de internacionalización, aún existe una brecha frente a los líderes regionales. Lea más: Colombia lidera en remesas: será el mayor receptor de Suramérica y el tercero de la región en 2025, según el BID

Inversión, empleo y expansión regional

En términos de expansión, el BID destaca que entre 2013 y 2023 las multilatinas desarrollaron en promedio más de 320 proyectos de inversión greenfield al año, impulsados por cerca de 220 empresas. Estas iniciativas superaron los US$14.000 millones anuales y generaron alrededor de 43.000 empleos cada año. Solo en 2023 se registraron cerca de 350 proyectos, de los cuales el 75% fue ejecutado por compañías de Brasil, México, Argentina, Colombia y Perú. Pese a los cambios en el entorno global, la mayoría de estas empresas mantiene su apuesta por los mercados actuales. Más del 80% de las multilatinas encuestadas por el BID aseguró que no contempla trasladar operaciones ni sustituir proveedores en el corto plazo debido a factores geopolíticos o ambientales. Conozca también: Por primera vez, Colombia recibe la cumbre de los bancos de desarrollo más importantes del mundo

Retos para crecer fuera del país