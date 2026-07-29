Colombiamoda hace balance del Gobierno Petro y plantea cinco medidas a De la Espriella

La edición 2026 de Colombiamoda, que se realiza esta semana en Plaza Mayor de Medellín, volvió a convertirse en el principal escenario para discutir el presente y el futuro del sistema moda colombiano. La feria comercial, que reúne a más de 600 marcas y espera recibir más de 70.000 visitantes, hizo su balance sobre el gobierno saliente de Gustavo Petro y propuso una agenda para el presidente electo Abelardo De la Espriella. El evento marcó el regreso de un presidente electo a la feria después de varios años. De la Espriella asistió al encuentro y expresó su respaldo al sector, despertando expectativas entre las marcas del sector.

Balance del Gobierno Petro para el sector de moda

Las opiniones de los empresarios consultados por EL COLOMBIANO coinciden en que el cuatrienio dejó resultados mixtos. Mientras algunos destacan decisiones que fortalecieron la producción nacional, la mayoría asegura que el entorno económico golpeó la rentabilidad, redujo las ventas y frenó el crecimiento de las empresas. Guillermo Criado, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, reconoció que el gobierno impulsó medidas favorables como el arancel del 40% para prendas provenientes de países sin tratado de libre comercio y la eliminación del arancel a buena parte de las hilazas importadas, decisiones que ayudaron a equilibrar la competencia frente a mercados como China y Bangladesh. También destacó la disposición del Gobierno para escuchar al sector. Le puede gustar: Matilde Díaz, los textiles de Guatemala y la alpaca peruana: la colección más viajera de Colombiamoda 2026 Sin embargo, sostuvo que la incertidumbre económica, la carga tributaria, la inseguridad y la falta de regulación sobre plataformas internacionales como Temu, Shein, AliExpress y Amazon terminaron afectando la competitividad de la industria. Esa percepción también se reflejó entre pequeños y medianos empresarios. Edith Silva, administradora de Amaranta Maison, dijo que su empresa pasó de tener 70 empleados a solo 10, debido a la disminución de la demanda y al aumento de los costos laborales y de producción. Explicó que el incremento del salario mínimo y el encarecimiento de los insumos dificultaron mantener la operación.

Gisela Ayala, fundadora de All People, señaló que su marca cayó cerca de un 40% durante el último año y calificó el periodo como “bastante complejo”. A su juicio, el acceso a créditos con tasas más bajas y una menor carga tributaria serían claves para recuperar el crecimiento. Mauricio González, propietario y socio de Studio4 SAS, empresa que comercializa la marca Ryocco, fue aún más crítico. Aseguró que durante el gobierno Petro no hubo respaldo para los empresarios y reiteró que la principal preocupación es competir contra plataformas extranjeras que, según dijo, venden productos sin asumir las mismas obligaciones tributarias y regulatorias que enfrentan las compañías nacionales. Le recomendamos leer: Colombiamoda llegará a París en 2026 y refuerza la proyección global de la moda nacional

Las peticiones de Colombiamoda a De la Espriella

1. Mantener la protección a la producción nacional

La primera solicitud del sector al gobierno de Abelardo de la Espriella es conservar el arancel del 40% para las prendas de vestir provenientes de países con los que Colombia no tiene tratados de libre comercio. Los empresarios consideran que esta medida ha permitido reducir la desventaja frente a competidores asiáticos y evitar una mayor pérdida del mercado nacional.

2. Reducir costos para fabricar en Colombia

Otra petición es mantener por cuatro años más la eliminación del arancel sobre varias hilazas importadas y extender ese beneficio al hilo índigo, insumo que ya no se produce en el país. Según la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, disminuir el costo de las materias primas ayudaría a mejorar la competitividad de las empresas frente a los productos importados. Amplíe la noticia: Rehumanización expandida: cuerpos, territorios y tecnologías

3. Regular las plataformas internacionales de comercio digital

La regulación de plataformas como Temu, Shein y AliExpress aparece como la principal exigencia del sector. Los empresarios sostienen que estos productos ingresan al país con ventajas tributarias que generan una competencia desigual. Entre las propuestas figura gravar estas compras con IVA y establecer controles que eviten la subfacturación de mercancías. María Isabel Velázquez, directora ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, mencionó que el crecimiento de estas plataformas ha provocado el cierre de empresas y una reducción cercana al 40% en la producción de algunas compañías textiles.

4. Impulsar infraestructura, seguridad y exportaciones

Natalia López, jefe de conocimiento de asuntos corporativos de Inexmoda, anotó que el fortalecimiento del sistema moda requiere un trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado. Señaló que mejorar la infraestructura, las vías, la seguridad y la conectividad facilitaría la llegada de nuevos mercados y potenciaría la innovación. Además, el gremio pidió una estrategia más ambiciosa para aumentar las exportaciones y aprovechar el talento de la industria colombiana, que actualmente solo participa de manera limitada en los mercados internacionales.

5. Convertir la moda en un sector estratégico

El último llamado apunta a consolidar una política de largo plazo para una industria que genera alrededor de 1,4 millones de empleos directos e indirectos, la mayoría ocupados por mujeres cabeza de familia. Los empresarios también pidieron impulsar la sostenibilidad y la economía circular como herramientas para fortalecer la reputación internacional de la moda colombiana y aumentar su competitividad. Aunque el balance sobre el gobierno saliente deja críticas por el deterioro de las condiciones para hacer empresa, el sector espera que la nueva administración mantenga las medidas que consideran exitosas y adopte nuevas políticas para enfrentar la competencia internacional, reducir costos y fortalecer las exportaciones. Entérese: El regreso más emotivo de Colombiamoda 2026: Isabel Henao y Bronzini en el Parque de los Pies Descalzos

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