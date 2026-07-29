Colombiamoda hace balance del Gobierno Petro y plantea cinco medidas a De la Espriella

La edición 2026 de Colombiamoda, que se realiza esta semana en Plaza Mayor de Medellín, volvió a convertirse en el principal escenario para discutir el presente y el futuro del sistema moda colombiano. La feria comercial, que reúne a más de 600 marcas y espera recibir más de 70.000 visitantes, hizo su balance sobre el gobierno saliente de Gustavo Petro y propuso una agenda para el presidente electo Abelardo De la Espriella.
El evento marcó el regreso de un presidente electo a la feria después de varios años. De la Espriella asistió al encuentro y expresó su respaldo al sector, despertando expectativas entre las marcas del sector.