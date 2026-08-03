Procuraduría abre investigación y suspende por tres meses al director de Fenoge por presuntas irregularidades en contrato de paneles solares

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria y ordenó la suspensión provisional por tres meses de Brayan Giraldo Ruiz, director ejecutivo del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), por presuntas irregularidades en un proceso de contratación relacionado con un proyecto de paneles solares. La decisión fue adoptada por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, que consideró que existen elementos suficientes para investigar una posible vulneración de los principios que rigen la contratación pública y evitar que el funcionario continúe interviniendo en el proceso mientras avanza la investigación disciplinaria.

Según el documento, el Ministerio Público abrió formalmente la actuación disciplinaria y decretó la suspensión provisional de Giraldo Ruiz por un término de 90 días. Le puede interesar: A contrarreloj, Gobierno Petro quiere adjudicar contratos por casi $3 billones antes del cambio de administración

Procuraduría cuestiona cambios en las reglas del proceso

De acuerdo con la decisión disciplinaria, la Procuraduría encontró posibles irregularidades durante una invitación abierta adelantada por Fenoge para la contratación de un proyecto relacionado con paneles solares. El organismo sostiene que podrían haberse vulnerado los principios de legalidad, transparencia, economía, planeación, selección objetiva y moralidad administrativa. Uno de los principales cuestionamientos recae sobre la expedición de una adenda que modificó requisitos y criterios de evaluación del proceso cuando, presuntamente, ya había vencido el plazo establecido para introducir cambios. Según el documento, un análisis forense de los metadatos del archivo PDF permitió establecer que la adenda fue creada y modificada el 8 de julio de 2026, aunque el documento aparece fechado y firmado con el 6 de julio, lo que para la Procuraduría podría evidenciar una modificación extemporánea de las condiciones de la contratación. Para el ente de control, esa situación habría podido afectar la igualdad entre los participantes y la transparencia del proceso de selección.

También cuestionan los criterios de evaluación

La investigación disciplinaria también pone la lupa sobre uno de los criterios utilizados para calificar las propuestas. Según la Procuraduría, Fenoge incluyó como factor de evaluación la acreditación de un cupo de crédito aprobado, asignándole puntaje dentro de la calificación de las ofertas. El organismo considera que ese requisito corresponde realmente a una condición habilitante relacionada con la capacidad financiera de los proponentes y no a un criterio para otorgar puntaje, por lo que su utilización podría haber generado ventajas indebidas para algunos participantes y restringido la libre concurrencia. Lea más: De la Espriella pidió frenar contratos por $3,2 billones de Invías en La Guajira; MinTransporte le respondió Uno de los primeros en reaccionar tras conocerse la suspensión del servidor fue el representante al Cámara, Daniel Briceño, quien señaló por medio de X que “Se les cayó el negocio de los paneles solares y el entramado para quedarse con los recursos del FENOGE 2 años más”. Además, agregó que “el señor Brayan Giraldo, a quien Edwin Palma quería dejar amarrado por 2 años al frente del Fenoge, acaba de ser suspendido por la Procuraduría General de la Nación”.

Suspendido mientras avanza la investigación

La Procuraduría explicó que la suspensión provisional tiene un carácter preventivo y busca evitar que el funcionario pueda influir en el desarrollo de la investigación o en el proceso contractual objeto de análisis. En la decisión también se ordenó notificar al investigado para que, si así lo considera, rinda versión libre sobre los hechos, incorporar sus antecedentes disciplinarios al expediente y remitir el caso a la Sala Disciplinaria de Instrucción para surtir el grado de consulta de la medida cautelar. La actuación disciplinaria quedó radicada bajo los números IUS-E-2026-404813 e IUC-D-2026-4401011 y fue firmada por la procuradora primera delegada para la contratación estatal, Ángela Patricia Arroyo Sanabria.

El caso se suma a cuestionamientos sobre Fenoge

La apertura de la investigación ocurre en medio de cuestionamientos alrededor de procesos contractuales adelantados por Fenoge. Entre ellos, se encuentra una publicación periodística de La Silla Vacía, que señaló presuntos pagos por cerca de $216 millones relacionados con una actividad política, hechos que han sido objeto de debate público. “El contrato fue ejecutado por la Organización Internacional para la Migración, OIM, pese a que esa organización no es experta en temas energéticos. Esa organización relacionó en sus cuentas de cobro el pago de la marcha y detalló que el gasto fue por “solicitud” de Fenoge”, dice el medio en esa investigación. Conozca también: “Colombia sigue sin avanzar en energía eólica; hay 16 proyectos paralizados”: SER Colombia Además, días atrás una investigación de El Tiempo reveló que el Fondo de Energías No Convencionales hacía parte de un grupo de entidades del Gobierno Nacional que aceleraron procesos de contratación en la recta final del actual cuatrienio. Entre los contratos identificados figuraba una licitación por $165.000 millones para desarrollar sistemas solares fotovoltaicos dentro del programa Colombia Solar, proceso que ya había sido objeto de denuncias ante organismos de control por presuntas irregularidades en el diseño de los pliegos. Según esa investigación periodística, los cuestionamientos apuntaban a la incorporación de criterios que podrían favorecer a determinados proponentes, mediante requisitos que afectarían la libre competencia y abrirían la puerta a un eventual direccionamiento del proceso. Uno de los principales reparos coincidía con uno de los hallazgos expuestos ahora por la Procuraduría: la inclusión del denominado “cupo de crédito” como criterio de evaluación con asignación de puntaje. De acuerdo con la publicación, conceptos técnicos y jurídicos iniciales de Fenoge advertían que ese requisito debía ser únicamente una condición habilitante relacionada con la capacidad financiera de los oferentes y no un factor para calificar las propuestas. Sin embargo, posteriormente habría sido incorporado mediante una adenda como un criterio que otorgaba cinco puntos dentro de la evaluación. Precisamente, la Procuraduría sostiene en la decisión que dio origen a la investigación que ese cambio podría haber vulnerado los principios de transparencia, selección objetiva, legalidad y libre concurrencia, al convertir un requisito habilitante en un factor de calificación que habría podido generar ventajas indebidas entre los participantes del proceso.

Sin embargo, la decisión de la Procuraduría conocida en este expediente se fundamenta específicamente en presuntas irregularidades del proceso de contratación analizado y no hace referencia a ese caso como motivo de la suspensión. De esta manera, el organismo de control deberá establecer durante la investigación si existieron responsabilidades disciplinarias en la estructuración y desarrollo del proceso contractual cuestionado. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: