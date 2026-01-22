SIC pone la lupa a alojamientos por cancelaciones de reservas para ver a Bad Bunny: multas de hasta $3.500 millones

Las denuncias sobre cancelaciones de reservas de alojamiento en Medellín previas al concierto del reguetonero Bad Bunny han llegado a tal punto que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) lanzó una advertencia a los prestadores de servicios turísticos en Medellín. La entidad de vigilancia les recordó que irrespetar las condiciones de reservas puede derivar en millonarias multas. La cuestión es que algunos prestadores, especialmente de alojamiento, habrían cancelado reservas previamente pactadas con el objetivo de ofrecerlas nuevamente en el mercado a precios más elevados, aprovechando el incremento de la demanda. La situación se presenta en el marco de la alta afluencia de turistas esperada por la triple fecha de conciertos de Bad Bunny en la capital antioqueña este fin de semana. Lea aquí: Bad Bunny en Medellín: esta sería la setlist para sus conciertos en el Atanasio

Pueden haber multas de hasta $3.500 millones

En un comunicado, la SIC recordó que hoteles, hospedajes y viviendas turísticas están obligados a respetar las condiciones ofrecidas y aceptadas por los consumidores.

La entidad advirtió que el incumplimiento de estos compromisos puede derivar en sanciones de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (unos $3.500 millones), al tratarse de infracciones al régimen de protección al consumidor y a la normativa turística vigente.

Posibles sanciones y compensaciones al consumidor

La Superintendencia señaló que estas prácticas no solo vulneran los derechos de los consumidores, sino que pueden constituir infracciones graves. En caso de incumplimiento total o parcial de una reserva o servicio turístico, el prestador deberá, a elección del turista, ofrecer un servicio de la misma calidad o realizar el reembolso o compensación del precio pactado. Esta obligación está contemplada en el artículo 63 de la Ley General de Turismo, Ley 300 de 1996, que regula las responsabilidades de los prestadores frente a los consumidores. Le puede gustar: En Medellín estarían cancelando reservas de hospedajes para concierto de Bad Bunny, ¿para cobrar más?

¿Cómo denunciar cancelaciones de reservas?

La SIC invitó a los ciudadanos afectados a presentar denuncias formales cuando se enfrenten a este tipo de incumplimientos. Las quejas pueden interponerse a través del formulario de PQRSF disponible en la sede electrónica de la entidad, donde los usuarios deben detallar los hechos y aportar las pruebas correspondientes. Adicionalmente, la Superintendencia informó que iniciará averiguaciones de oficio frente a los casos que han sido expuestos por la ciudadanía en redes sociales y otros medios de comunicación. Entérese: Con suite y cine 4K: así es el avión en el que Bad Bunny llegó a Medellín para sus conciertos La entidad reiteró su compromiso con garantizar relaciones de consumo basadas en la transparencia y el respeto, especialmente en contextos de alta demanda y exposición internacional como el que vive Medellín por eventos de gran escala. Asimismo, recordó que la libertad económica y la iniciativa privada no son absolutas y deben ejercerse en equilibrio con la función social de la empresa y el interés general, conforme a lo establecido en los artículos 1, 78 y 333 de la Constitución Política. La SIC subrayó que estas acciones buscan preservar la confianza en el sector turístico colombiano, considerado estratégico para la economía nacional.

#medellin #hoteles #airbnb #precios ♬ sonido original - Valentina | Brandy Abogados @brandy.abogados ¿Los precios de los Airbnb por el concierto de Bad Bunny en Medellín están exagerados? Sí. ¿Eso significa que sean ilegales? No necesariamente. En Colombia, por regla general, los prestadores de servicios turísticos pueden fijar libremente sus precios, en virtud de la libertad de empresa y la libre competencia. 👉 Pero un precio libre no significa incumplir lo ofrecido. La Ley 300 de 1996 (art. 63) es clara: si el servicio turístico no se presta como fue pactado, el turista puede exigir la prestación de otro servicio de la misma calidad o la devolución/compensación del dinero. #badbunny

