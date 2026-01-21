En Medellín estarían cancelando reservas de hospedajes para concierto de Bad Bunny, ¿para cobrar más?

La capital antioqueña atraviesa una polémica transformación económica sin precedentes debido a la llegada de Benito Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, por su triple fecha en la capital del reggaetón en Colombia, Medellín, este fin de semana.
Aunque han pasado más de ocho meses desde que se confirmaron las fechas del 22, 23 y 24 de enero en el Estadio Atanasio Girardot, el verdadero impacto en los bolsillos de los asistentes se está sintiendo en los días previos al evento.
Y es que la alta demanda de servicios en la ciudad ha escalado a niveles que superan cualquier registro previo para eventos masivos de entretenimiento, concentrándose principalmente en los sectores de hotelería y transporte aéreo.