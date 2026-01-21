En Medellín estarían cancelando reservas de hospedajes para concierto de Bad Bunny, ¿para cobrar más?

La capital antioqueña atraviesa una polémica transformación económica sin precedentes debido a la llegada de Benito Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, por su triple fecha en la capital del reggaetón en Colombia, Medellín, este fin de semana. Le puede interesar: Así avanza el montaje para los conciertos de Bad Bunny en Medellín Aunque han pasado más de ocho meses desde que se confirmaron las fechas del 22, 23 y 24 de enero en el Estadio Atanasio Girardot, el verdadero impacto en los bolsillos de los asistentes se está sintiendo en los días previos al evento. Y es que la alta demanda de servicios en la ciudad ha escalado a niveles que superan cualquier registro previo para eventos masivos de entretenimiento, concentrándose principalmente en los sectores de hotelería y transporte aéreo.

Durante esta semana se ha llevado a cabo el montaje del escenario en el Estadio Atanasio Girardot. FOTO: Manuel Saldarriaga y redes sociales @badbunny

Aunque las entradas para ver al artista puertorriqueño se agotaron casi en su totalidad a las pocas horas de salir a la venta, la reventa también está disparada, con precios desde 500 mil pesos. Sin embargo, el desafío logístico para los seguidores no terminó con la obtención del ticket. La polémica surgió cuando los turistas nacionales e internacionales intentaron asegurar un lugar en la ciudad o sus alrededores para dormir durante las jornadas del concierto, encontrándose con una oferta inmobiliaria de precios bastante elevada. Denuncias en redes señalan precios de entre 10 y casi 100 millones de pesos por las habitaciones, además de cancelaciones de reservas a última hora para, al parecer, cobrar más.

Las denuncias por costos exorbitantes y cancelaciones de reservas en plataformas digitales están por todos lados

El descontento ha escalado rápidamente en redes sociales como incógnita y TikTok, donde los usuarios han documentado casos que califican como abusivos y otros se han ido directamente en contra de las plataformas arrendatarias.

Una de las situaciones que más impacto ha generado es la expuesta por un creador de contenido, quien reveló que una propiedad en la plataforma Airbnb alcanzó cifras astronómicas. Según la denuncia, un hospedaje de cuatro habitaciones para los días del evento tiene un costo de $98.240.000. La creadora de contenido identificada como @kabdalag expuso otro ejemplo que evidencia la tendencia al alza: un apartamento de una sola habitación disponible por un valor de $25.368.974. Las pruebas documentales publicadas en sus perfiles sociales han desatado un debate entre los internautas sobre la viabilidad de solventar estos costos y la falta de regulación en las tarifas temporales durante eventos de alta afluencia.

Pero todo no acaba ahí. Otro gran número de personas ha denunciado por las redes sociales otra situación más delicada a raíz del incremento de los precios. Se trata de que, sin importar que algunos ya tenían los lugares reservados para hospedarse, los arrendadores se los han cancelado a última hora por “razones justificadas”. Sin embargo, las personas afectadas han identificado que, tras la cancelación de su reserva, el precio de alquiler para hospedarse en ese lugar donde les cancelaron subió de precio, por lo que muchos de los afectados no creen en las “razones justificadas”, sino en un aprovechamiento de su parte para cobrar más. De acuerdo con el relato de los afectados en redes sociales, los sitios o anfitriones de alquiler les han dado de “razones justificadas” como “fugas de gas”, “daños estructurales” y hasta “problemas eléctricos”, entre otras presuntas excusas, para cancelarles la reserva que ya tenían.

El panorama actual de los hospedajes de corta estancia

Al revisar los sitios web de Airbnb o Reservas, todavía es posible encontrar opciones de alojamiento, pero bajo condiciones económicas inusuales. Existen apartamentos de una sola habitación con cama matrimonial cuyos precios se aproximan a los $10.000.000 por una estadía de apenas dos noches. Los usuarios han manifestado su inconformidad y curiosidad ante la relación entre el costo exigido y las características básicas de las propiedades ofrecidas, cuestionando la desproporción entre el servicio y el precio final.