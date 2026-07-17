¿Qué pasará con Neymar? El Santos, la MLS y los escenarios tras el fracaso de Brasil en el Mundial

Neymar se reincorpora este viernes 17 de julio a la disciplina del Santos tras el naufragio de la selección de Brasil en el Mundial. Con contrato vigente hasta diciembre, ¿cuál es el futuro del astro de 34 años? Perseguido por las lesiones en los últimos tiempos, Neymar está en un momento clave. Por lo pronto, ya anunció que su etapa con la Canarinha ha terminado.
Un video hecho con IA por un aficionado mostró en redes sociales a un Neymar niño que le pedía al actual Neymar buscar de nuevo el hexacampeonato con Brasil en la Copa del Mundo de 2030. El jugador comentó el post con emoticones de tres caras sonrientes con lágrimas. Este es el video: