¿Cuánto subirá el salario mínimo en 2027? Nuevo MinHacienda anticipa cambios en la fórmula del aumento

El debate sobre el aumento del salario mínimo para 2027 ya empezó. Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda designado por el presidente electo, Abelardo De la Espriella, aseguró que el país debe retomar una política salarial “racional”, en la que los incrementos estén sustentados en el comportamiento de la inflación y el crecimiento de la productividad. Puede leer: Miguel Gómez Martínez, el ministro de Hacienda de los “nunca”, pero es de los de “siempre” En una entrevista con 6 AM de Caracol Radio, el futuro jefe de la cartera de Hacienda afirmó que el objetivo es proteger el poder adquisitivo de los trabajadores sin generar desequilibrios económicos. “Tenemos que volver a una política salarial racional, que proteja el poder adquisitivo de las personas de menores ingresos”, señaló.

Revisarán la política de incrementos del salario mínimo

Gómez Martínez explicó que uno de los principales desafíos del nuevo Gobierno será revisar la política de incrementos del salario mínimo aplicada en los últimos años, al considerar que los aumentos aprobados han superado ampliamente el desempeño de la economía. Vea aquí: Efectos del alza de 23% del salario mínimo: menos desempleo, más concentración salarial y presión sobre la informalidad Según el funcionario, el salario debe aumentar en la medida en que también lo haga la productividad de las empresas y de los trabajadores. En su concepto, cuando los ingresos laborales crecen sin que exista una mayor capacidad de producción, se generan desequilibrios que terminan afectando el mercado laboral. El ministro sostuvo que un mayor salario representa un alivio para millones de trabajadores, pero advirtió que incrementarlo sin mejoras en productividad eleva los costos de las empresas, reduce su capacidad para generar nuevos empleos y deteriora la competitividad del país. Le interesa: CEO de Nvidia defiende mejores salarios para empleados en auge de la IA: “deben ganar lo máximo posible”

Críticas al incremento del 23% del salario mínimo para 2026

Gómez Martínez también cuestionó el aumento del 23% decretado para el salario mínimo de 2026. A su juicio, este tipo de incrementos no pueden convertirse en una práctica permanente cuando superan ampliamente la inflación. El próximo ministro consideró que esa decisión respondió más a criterios políticos que técnicos, e insistió en que la política salarial debe construirse sobre variables económicas que permitan mantener el equilibrio entre el bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas. ”Si aumentar los salarios sacara a la gente de la pobreza y volviera ricos a los países, hace años no existiría la pobreza”, afirmó.

La productividad, el eje de la discusión del salario mínimo en 2027