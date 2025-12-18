“La paz total ha sido un fiasco”, Consejo Gremial al revelar que los casos de terrorismo se dispararon a 1.112 en Colombia

La seguridad dejó de ser un asunto exclusivo del orden público para convertirse en una variable crítica del desempeño económico. Así lo señaló el Consejo Gremial Nacional al presentar el más reciente informe de su Observatorio de Seguridad, un documento que compila indicadores clave sobre criminalidad y sus efectos en la actividad productiva del país. Camilo Sánchez, presidente de ese gremio, explicó: “la seguridad no es solo un tema de orden público, es un factor clave para la economía del país”. Cuando se deteriora, impacta de forma inmediata la inversión, el empleo, la confianza empresarial y la garantía de la libre empresa y la propiedad privada. Por ello, advierte el Consejo, las políticas de seguridad deben entenderse hoy como políticas económicas de primer nivel. En la presentación del informe, el Consejo Gremial fue crítico con la estrategia gubernamental. A su juicio, “el proceso de la paz total ha sido realmente un fiasco”, en la medida en que los indicadores de criminalidad siguen afectando la estabilidad de las empresas y la competitividad del país. Lea también: Petro asegura que presentará una reforma tributaria enfocada en “los megarricos”, ¿qué se sabe? El Observatorio de Seguridad del Consejo Gremial, que periódicamente entrega esta información a la opinión pública y a los medios de comunicación, busca evidenciar la necesidad de avanzar en políticas que garanticen un entorno seguro para la actividad económica.

Casos de terrorismo aumentaron a 1.112

En Colombia han ocurrido 1.112 casos de terrorismo entre enero y octubre de 2025, lo que representa un incremento del 10.6% de casos frente al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el documento, los departamentos con más registros fueron Cauca (279 casos), Valle del Cauca (174) y Norte de Santander (96).

Criminalidad y empresas: un impacto directo en la actividad productiva

El informe advierte que amenazas como el homicidio, el secuestro, la extorsión, los atentados a la infraestructura, el hurto y el cibercrimen están poniendo en riesgo la continuidad de los negocios en distintos sectores. Las cifras reflejan la magnitud del problema. Entre enero y octubre se registraron 11.324 homicidios en el país y 527 víctimas de secuestro, el nivel más alto desde 2007. Si bien la extorsión mostró una leve reducción, se reportaron más de 10.000 casos en el periodo analizado. En cuanto a los delitos informáticos, aunque se observó una caída del 7 %, el Consejo Gremial advierte que la tendencia de largo plazo sigue siendo creciente.

Economías ilícitas, deforestación y bloqueos viales agravan el panorama