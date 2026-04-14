Contraloría emite advertencia al MinHacienda por acelerado endeudamiento, ¿de qué se trata?

En medio del foro “Balance económico y perspectiva fiscal para la sostenibilidad nacional”, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, anunció una Función de Advertencia al Ministerio de Hacienda por el manejo de la deuda pública.

El funcionario explicó que la decisión responde a señales de deterioro en las finanzas del Estado, como el crecimiento acelerado del endeudamiento y un entorno de condiciones financieras más exigentes, factores que, según dijo, están comprometiendo el equilibrio fiscal del país.

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“El control fiscal no es un obstáculo para el desarrollo, es una garantía para la sostenibilidad”, afirmó Rodríguez durante su intervención.

Para claridad, la Función de Advertencia no es una sanción; se trata de un mecanismo preventivo. Y en este caso se busca alertar al MinHacienda sobre riesgos fiscales, financieros o administrativos antes de que se materialicen en un daño al patrimonio del Estado.