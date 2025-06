¿Se acabó el internet gratis? Abecé del fallo que cambia las reglas del juego para apps como WhatsApp y Facebook en Colombia

En sencillo: ya los operadores no podrán decidir por usted qué aplicaciones son “gratis” .

La Corte Constitucional de Colombia, a través de la sentencia C-206 de 2025, tumbó un artículo de la Ley 1450 de 2011 que permitía a los operadores móviles ofrecer planes de internet con aplicaciones predeterminadas que no consumen datos , lo que en el mundo tech se conoce como Zero Rating .

El Zero Rating es una práctica en la que los operadores de telefonía móvil excluyen del consumo de datos ciertas aplicaciones como WhatsApp, Facebook o Instagram, permitiendo su uso sin descontar del plan mensual.

No. La abogada Bejarano y los expertos que respaldaron la demanda han sido enfáticos: no se eliminó el internet gratuito, sino que ahora los usuarios podrán escoger qué aplicaciones desean que no consuman sus datos.

Eso significa que si una persona quiere que Waze o Telegram estén en su plan como “apps gratuitas”, podrá pedirlo. Ya no será obligatorio quedarse con lo que el operador impone.

“Lo que se busca es que el internet sea libre y que la gente pueda elegir”, dijo Bejarano a Noticias Caracol.

La Corte consideró que esta práctica va en contra del principio de libre e igualitario acceso a la red, reconocido como un derecho humano por instancias internacionales.

“El acceso a internet no es un lujo. Es una necesidad para trabajar, estudiar y comunicarse”, sostuvo Bejarano en su defensa.