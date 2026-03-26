¿Piensa comprar carro? Estos son los bancos con las tasas para crédito más baratos en 2026

Aunque 2026 estará marcado por un nuevo ciclo alcista en las tasas del Banco de la República, el crédito para compra de vehículo aún se mantiene en niveles relativamente competitivos.
Esto abre una ventana de oportunidad para quienes están pensando en comprar carro antes de que el financiamiento se encarezca más.
Un análisis con base en datos de la Superintendencia Financiera de Colombia, con corte al 13 de marzo, revela cuáles son los bancos con tasas más bajas y los plazos más usados por los colombianos.
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