Este es el listado de bancos con las tasas de interés más bajas para prestarle plata este 2026

A raíz de la nueva escalada de las tasas de interés del Banco de la República, la advertencia de los analista es clara: se encarecerá todavía más el crédito para los consumidores. Por esa razón es de importancia conocer en detalle las diferentes ofertas y asesorarse correctamente para aprovechar las mejores tasas del mercado para materializar su préstamo.

Por ahora, la realidad es que el desembolso de plata en créditos de consumo creció un 20,6% en el último año. Se trata de préstamos que una persona solicita a un banco o entidad financiera para cubrir gastos personales, como compras, viajes, educación o pago de deudas, y se paga en cuotas mensuales con intereses durante un plazo acordado.

Datos de la Superintendencia Financiera sugieren que a corte del 23 de enero pasado, los desembolsos alcanzaron los $4,84 billones, mientras que en el mismo mes del 2025 la cifra era de $4,01 billones. Por ahora, la dinámica ha sido positiva.

No obstante, la subida de las tasas del Banco de la República del 9,25% al 10,15% se traducirá en un mayor encarecimiento del crédito para los hogares, especialmente en los préstamos de consumo, advirtió Germán Cristancho, gerente de investigaciones económicas de Davivienda Corredores.

Según explicó, el ajuste de las tasas no es inmediato en los bancos, pero con el tiempo se traslada a toda la economía y al bolsillo de los consumidores, haciendo más costoso el acceso al financiamiento.

Cristancho señaló que el objetivo central de esta política es moderar el gasto de los hogares y aliviar las presiones inflacionarias, con miras a que la inflación converja hacia la meta del Banco Central.

En ese contexto, reconoció que los créditos ya son elevados y que, con el nuevo entorno monetario, podrían encarecerse aún más. A su juicio, esta situación es consecuencia de una inflación que no ha logrado controlarse del todo, impulsada por factores como el aumento del salario mínimo del 23,7% y el mayor gasto público.