La icónica Croydon abre su tienda 100 en Colombia y va por Ecuador y Panamá: este es su plan de expansión

Croydon hace parte del imaginario colectivo de los colombianos. Con 88 años de historia, esta marca —fundada originalmente por empresarios suizos y convertida en compañía nacional desde 1996— ha sabido mantenerse vigente gracias a la fidelidad de su público en distintos rincones del país. Este miércoles 29 de octubre, la empresa celebró la apertura de su tienda número 100 en Colombia, ubicada en el Centro Comercial Plaza Central de Bogotá, un hito que marca no solo la consolidación de su presencia en el mercado nacional, sino también un paso clave en sus planes de expansión regional.

Este es el plan de expansión de Croydon

El CEO de Croydon, Juan Carlos Restrepo, manifestó que en 2025, el objetivo de Croydon ha sido seguir creciendo en el país, llegar a nuevas ciudades, principalmente a ciudades secundarias, donde han afianzado su presencia y tradición, sobre todo con el cliente que desea acercarse a los puntos físicos y tener más opciones para poder estar en contacto con la marca. Este deseo de cercanía con su público tradicional los ha llevado a proyectar un cierre de año con 105 tiendas, y una cobertura a nivel nacional en más de 30 ciudades. Para llegar a este objetivo, en un año fiscal decisivo para el sector manufacturero, inaugurar más de 13 tiendas en 2025 no ha sido solo una inversión empresarial, sino una apuesta por el país. Esta decisión ha generado al menos 550 nuevos empleos, entre directos e indirectos, a nivel nacional, además de los 400 colaboradores en el canal de tiendas. Es por esto que en este proyecto de expansión nacional han invertido un estimado de $2.500 millones a $3.000 millones en lo corrido del año. Este plan de expansión los ha conducido a incursionar también en el e-commerce, un canal que, debido a la tradicionalidad de su público, no se habían planteado trabajar antes. Aunque hoy las ventas digitales de Croydon constituyen entre 4% y 5% de las ventas totales, también han anunciado la creación de su nueva plataforma Next Steps, la que será el punto de partida para la expansión regional de la compañía hacia Ecuador, Panamá y Perú, fortaleciendo su presencia internacional y su proyección como marca latinoamericana.

Este esfuerzo de cambio y expansión se ha visto apalancado en años de tradición, y les ha permitido cerrar en ventas estables año tras año. Según Fabián Rubio, su director nacional de Tiendas, su público entre los 45 y 60 años se ha mantenido bastante fiel desde hace varias décadas, por lo que sus ventas han sido consistentes en el tiempo. Sin embargo, su objetivo actual es conquistar a los adultos jóvenes, específicamente en la franja entre 25 y 40 años, por la cual han iniciado no solo su estrategia digital, sino también la introducción de 500 nuevos estilos de calzado en el último semestre, para mantenerse vigentes en un mercado tan dinámico y competitivo como el actual. Para el director, su tienda número 100 es un recordatorio de lo que significa la fidelización del público, y un ejemplo para el empresariado colombiano, “si lo que prima es la calidad, las buenas ventas siempre acompañarán los pasos”.

