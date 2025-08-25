Comercio electrónico en Colombia movió $26,9 billones al cierre del primer semestre de 2025

El más reciente informe de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) confirma que, pese a la coyuntura económica, el comercio digital colombiano mantiene un rumbo positivo.
Entre abril y junio de 2025, las ventas en línea alcanzaron los $26,9 billones, lo que representa un crecimiento del 3% frente al mismo periodo de 2024, aunque con una leve caída del 1,2% respecto al primer trimestre de este año.
El detalle mensual frente a 2024 muestra un comportamiento estable: abril creció 1,2%, mayo 5,5% y junio 2,3%.
“Si bien observamos que entre abril y junio el ticket promedio disminuyó, el aumento constante en el número de transacciones demuestra que cada vez más colombianos se están sumando a la economía digital”, explicó María Fernanda Quiñones, presidente ejecutiva de la CCCE.