Esta es la mejor cerveza del mundo en 2025, según el Campeonato Abierto de Cerveza de EE. UU.

En Ohio, el aroma a malta y lúpulo marcó una de las citas cerveceras más esperadas del año. El The U.S. Open Beer Championship (Campeonato Abierto de Cerveza de Estados Unidos), considerado la tercera competencia más importante del mundo después del Gran Festival de la Cerveza Americana y la Copa Mundial de la Cerveza, reunió a miles de etiquetas en busca de la gloria. Este año, los jueces cataron más de 8.000 cervezas provenientes de diversas partes del mundo.

Entre todas, las cervezas lager (un tipo de cerveza rubia, de baja fermentación, sabor limpio y suave) se robaron el protagonismo. Compitieron en más de 20 subcategorías —sin incluir las pilsner— en una contienda reñida y de alta calidad.

“En la mayoría de las categorías de cerveza lager, tuvimos entre cinco y seis cervezas que podrían haber ganado medallas”, comentó Dow Scoggins, fundador de la competencia, a Forbes.

Aunque la mayoría de las cervezas ganadoras en la categoría de mejores lagers fueron de Estados Unidos —ya que para las cervecerías locales suele ser más fácil presentar sus productos—, una cervecería española se llevó una medalla de oro en la categoría de lager de Norteamérica. Además, otras cervecerías internacionales obtuvieron premios en distintas categorías.

