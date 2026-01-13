x

Dragones de Envigado, el gran animador del Babybalonmano en el Festival de Festivales

Este miércoles se conocerá al primer campeón por rama en el balonmano que debutó en 2026.

  • La barra del equipo Dragones de Envigado que disputa el Babybalonmano del Festival de Festivales. FOTO: Cortesía
    La barra del equipo Dragones de Envigado que disputa el Babybalonmano del Festival de Festivales. FOTO: Cortesía
  • Dragones de Envigado, el gran animador del Babybalonmano en el Festival de Festivales
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
13 de enero de 2026
bookmark

El debut del Babybalonmano en el Festival de Festivales 2026 ha estado lleno de mucho colorido, goles y una fiesta total por parte de las delegaciones de Cúcuta, Chía, Córdoba, Bogotá, La Estrella, Bello, Envigado, Medellín, Copacabana, y los colegios Colombo Británico y Corazonista.

Sin dejarse intimidar por el invierno, que ha hecho presencia en cada jornada ya sea en el coliseo Jorge Valderrama, el Iván de Bedout o en el Colegio Corazonista, donde se han desarrollado las competencias, siempre hay aficionados animando a las jugadoras, sobre todo a las representantes de Dragones del municipio de Envigado.

Tras clasificar en el zonal para el Festival de Festivales, los padres de familia de este elenco se reunieron para organizar la logística con el fin de apoyar a sus hijas desde la tribuna. Así nació la idea de crear una barra con mascota, lo cual ha sido la sensación.

“Nosotros decidimos organizarnos para apoyar a las niñas, por eso acá estamos los papas, abuelos, tíos, primos y amigos cercanos de cada jugadora, con la ilusión de animarlos, de mostrar que este deporte une”, comentó Bibiana Santamaría, madre de una de las deportistas.

Juan Carlos Vélez, presidente del club, destacó también que “el debut del balonmano en el Festival ha sido algo importante para el deporte y para las chicas que pueden mostrar su talento en otro escenario”.

Este miércoles serán las finales del Babybalonmano organizado por la Liga Antioqueña de este deporte, que coronará a su primer campeón del Festival.

Muchos goles en las jornadas del Babybalonmano

De acuerdo con lo informado por la Liga Antioqueña de Balonmano, hasta el momento en los 48 partidos que se han disputado se han logrado 1.052 tantos.

Aunque han tenido que sortear varios inconvenientes por el tema climático, ya que la lluvia ha afectado el desarrollo de los partidos, los voceros de la Liga mencionaron que afortunadamente y gracias a la ayuda del Inder y el colegio Corazonista de Medellín, han podido contar con escenarios alternos para los juegos.

Dragones de Envigado, el gran animador del Babybalonmano en el Festival de Festivales

¿A qué hora y dónde se disputará la jornada final del Babybalonmano?

Este miércoles será el día definitivo en el Babybalonmano para conocer al primer campeón de la competencia que se estrenó en 2026.

Los duelos de semifinal se disputarán en el coliseo Iván de Bedout, con la siguiente programación: Corazonista Medellín ante Asobal de Cúcuta, en masculino, y se disputará a las 8:30 de la mañana; luego, Sardinata Norte ante Corazonista Medellín, en femenino, se desarrollará a las 9:20 de la mañana.

Posteriormente, desde las 10:10 a. m., se disputará la otra semifinal masculina entre Corazonista Bogotá y Colombo Británico; mientras que Cúcuta Norte en femenino se enfrentará a Corazonista Bogotá, desde las 11:00 de la mañana.

En horas de la tarde se desarrollarán los duelos por el tercer puesto en ambas ramas a la 1:00 y 1:50 p. m.; mientras que el título en cada una de las ramas. A las 2:40 p. m., se enfrentarán por el título en masculino y desde las 3:30 de la tarde en femenino.

