Dragones de Envigado, el gran animador del Babybalonmano en el Festival de Festivales

El debut del Babybalonmano en el Festival de Festivales 2026 ha estado lleno de mucho colorido, goles y una fiesta total por parte de las delegaciones de Cúcuta, Chía, Córdoba, Bogotá, La Estrella, Bello, Envigado, Medellín, Copacabana, y los colegios Colombo Británico y Corazonista. Sin dejarse intimidar por el invierno, que ha hecho presencia en cada jornada ya sea en el coliseo Jorge Valderrama, el Iván de Bedout o en el Colegio Corazonista, donde se han desarrollado las competencias, siempre hay aficionados animando a las jugadoras, sobre todo a las representantes de Dragones del municipio de Envigado.

Tras clasificar en el zonal para el Festival de Festivales, los padres de familia de este elenco se reunieron para organizar la logística con el fin de apoyar a sus hijas desde la tribuna. Así nació la idea de crear una barra con mascota, lo cual ha sido la sensación. “Nosotros decidimos organizarnos para apoyar a las niñas, por eso acá estamos los papas, abuelos, tíos, primos y amigos cercanos de cada jugadora, con la ilusión de animarlos, de mostrar que este deporte une”, comentó Bibiana Santamaría, madre de una de las deportistas. Juan Carlos Vélez, presidente del club, destacó también que “el debut del balonmano en el Festival ha sido algo importante para el deporte y para las chicas que pueden mostrar su talento en otro escenario”. Este miércoles serán las finales del Babybalonmano organizado por la Liga Antioqueña de este deporte, que coronará a su primer campeón del Festival.

Muchos goles en las jornadas del Babybalonmano

De acuerdo con lo informado por la Liga Antioqueña de Balonmano, hasta el momento en los 48 partidos que se han disputado se han logrado 1.052 tantos. Aunque han tenido que sortear varios inconvenientes por el tema climático, ya que la lluvia ha afectado el desarrollo de los partidos, los voceros de la Liga mencionaron que afortunadamente y gracias a la ayuda del Inder y el colegio Corazonista de Medellín, han podido contar con escenarios alternos para los juegos.

¿A qué hora y dónde se disputará la jornada final del Babybalonmano?