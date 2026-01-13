Dragones de Envigado, el gran animador del Babybalonmano en el Festival de Festivales

El debut del Babybalonmano en el Festival de Festivales 2026 ha estado lleno de mucho colorido, goles y una fiesta total por parte de las delegaciones de Cúcuta, Chía, Córdoba, Bogotá, La Estrella, Bello, Envigado, Medellín, Copacabana, y los colegios Colombo Británico y Corazonista.
Sin dejarse intimidar por el invierno, que ha hecho presencia en cada jornada ya sea en el coliseo Jorge Valderrama, el Iván de Bedout o en el Colegio Corazonista, donde se han desarrollado las competencias, siempre hay aficionados animando a las jugadoras, sobre todo a las representantes de Dragones del municipio de Envigado.