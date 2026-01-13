Pedófilo gringo que se fugó de Medellín se cambió la identidad

El turista estadounidense Timothy Alan Livingston, quien hace dos años fue encontrado con dos niñas en un hotel de El Poblado, se cambió el nombre para intentar escabullirse de las autoridades. La alerta fue emitida por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien en un reciente corte de cuentas que entregó sobre los operativos en contra de la explotación infantil en la ciudad, advirtió que el cerco transnacional para detener a aquel hombre se está estrechando. Lea también: Islandés acusado de abusar sexualmente de una menor en Medellín fue enviado a la cárcel Pese a que el mandatario distrital no entregó mayores detalles sobre los nuevos indicios en poder de las autoridades, sostuvo que tanto las entidades de Estados Unidos como las del país continúan en la caza de extranjeros que han pisado el suelo de Medellín presuntamente para participar de la explotación sexual de menores de edad.

“Timothy Alan Livingston, que se cambió de nombre, va a caer en los próximos meses, porque en ese caso nosotros y las autoridades de Estados Unidos seguimos encima. Creen que por cambiarse el nombre estos actos contra nuestros niños y niñas van a quedar en la impunidad. Vamos detrás de todos ellos”, advirtió Gutiérrez.

Así va la cacería de abusadores

En la más reciente rendición de cuentas, la Alcaldía de Medellín señaló que en lo corrido del año pasado fueron capturados seis extranjeros por explotación sexual de menores de edad (Escnna). De igual forma, en la ciudad se lograron efectuar 131 capturas por Escnna, se inadmitieron a 62 ciudadanos extranjeros gracias al sistema Angel Watch (equivalentes a un 52 % más en comparación con 2024), se suspendió la actividad comercial de más de 60 establecimientos y se intervinieron más de 40 viviendas turísticas. Siga leyendo: Condenaron a más de seis años a tres integrantes de red que explotaba mujeres en Grecia El caso más destacado, y que se vincula con las investigaciones en contra de Timothy Alan Livingston, fue el del ciudadano estadounidense Stefan Andrés Correa, quien fue condenado a cadena perpetua por un tribunal de Estados Unidos por abusar sistemáticamente contra menores de edad en Medellín.

Tal como trascendió a mediados del año pasado, la persecución de Livingston terminó sacando a flote una red de por lo menos 14 extranjeros que a través de internet presuntamente se coordinaban para arribar a la ciudad a explotar sexualmente a niños. Dicha red tendría contacto con proxenetas en Medellín, que coordinaban los encuentros a cambio de dinero y otras prebendas. En el caso de Correa, quien fue detenido cuando intentaba abordar un vuelo a Medellín por funcionarios del HSI (Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos) y el CBP (Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos) el 19 de abril de 2024, su condena vino por cuenta de más de 100 videos, fotos y miles de mensajes y registros que apuntaban a más de medio centenar de víctimas. Fue tal el acervo probatorio, que Correa se declaró de entrada culpable buscando una pena menor. Lea además: Migración refuerza controles en zonas turísticas de Medellín ante llegada masiva de extranjeros Otros casos destacados el año pasado fueron el de Mohammad Anasweh, quien fue condenado a 21 años de prisión por una corte en Florida; Ally Correa, capturado el 29 de agosto; Cristóbal Fernández Viamonte, extraditado a México el 21 de marzo; Stephen Paul Mueller, capturado en Medellín el 15 de septiembre; Iván Lozano Hernández, requerido por la Interpol con circular roja y pendiente de extradición; Richard Gilbert Touret, capturado el 20 de junio; y Michael J. Inofuentes, declarado culpable en septiembre pasado por jurado federal en EE.UU. de abusar de menores.