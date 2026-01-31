¡Anote! Prosperidad Social revela fechas de pagos de Renta Ciudadana, Colombia Mayor, IVA y programas para jóvenes

Prosperidad Social puso fecha y orden a uno de los temas que más interés despierta entre millones de hogares, que es el pago de las transferencias monetarias o subsidios en Colombia durante el primer semestre de 2026. El anuncio lo hizo el director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, quien confirmó que los giros comenzarán desde febrero y cobijan los principales programas sociales del Gobierno nacional. El cronograma, aclaró la entidad, está sujeto a cambios según la disponibilidad presupuestal, pero marca una hoja de ruta clara para los beneficiarios de Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Colombia Mayor, Renta Joven y Jóvenes en Paz. Entérese: Estos son los grupos del Sisbén que recibirán subsidios este 2026, ¿cómo consultarlo?

Rodríguez explicó que las transferencias arrancarán formalmente el 20 de febrero, con los programas Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Jóvenes en Paz. A este calendario se suman Colombia Mayor y Renta Joven, que también tienen fechas definidas para el primer semestre. El director recordó que en 2025 el Gobierno Petro invirtió $5,3 billones en transferencias monetarias, beneficiando a 3,3 millones de hogares. Según dijo, este esfuerzo interinstitucional fue clave para lograr una disminución de la pobreza en el país.

Colombia Mayor 2026: renta básica de $230.000 y calendario de pagos

Uno de los anuncios más esperados es el de Colombia Mayor. El ciclo 1 comenzará a pagarse desde el 27 de febrero, que corresponde a una renta básica mensual de $230.000 para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años que hacen parte del programa. Los siguientes cinco ciclos ya tienen fecha: el 25 de marzo, el 22 de abril, el 20 de mayo, el 17 de junio y el 29 de julio. Según Prosperidad Social, en la práctica, esto significa que los adultos mayores tendrán previsibilidad en los pagos durante buena parte del año.

Renta Ciudadana y Devolución del IVA: $500.000 para hogares vulnerables

La Renta Ciudadana y la Devolución del IVA arrancan su primer ciclo el 20 de febrero. Ambos programas benefician a más de 700.000 hogares con niños menores de seis años en condición de pobreza o alta vulnerabilidad, así como a hogares en pobreza extrema donde vive una persona con discapacidad que requiere cuidador. En este caso, cada hogar recibirá una transferencia de $500.000. El segundo ciclo iniciará el 30 de abril y el tercero el 24 de junio, completando así el esquema del primer semestre. En contexto: Renta Joven arranca nuevos pagos en Colombia: cónozca quiénes reciben el apoyo económico

Renta Joven 2026: apoyo económico para educación superior

Para los participantes de Renta Joven, el ciclo 6 comenzará a pagarse el 18 de febrero. Luego, el ciclo 1 de 2026 iniciará el 27 de marzo, con giros realizados a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). Este programa apoya a más de 170.000 jóvenes para que permanezcan y se gradúen de la educación superior, y busca impulsar la movilidad social mediante empleo, emprendimiento y formación posgradual. Las siguientes dos transferencias están previstas para el 28 de mayo y el 16 de julio. En todos los casos, los estudiantes recibirán mínimo $400.000 por ciclo. Lea aquí: Prosperidad Social sigue con pagos a Colombia Mayor; así se puede inscribir

Jóvenes en Paz: transferencias desde febrero y enfoque integral