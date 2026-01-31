¡Anote! Prosperidad Social revela fechas de pagos de Renta Ciudadana, Colombia Mayor, IVA y programas para jóvenes

Prosperidad Social puso fecha y orden a uno de los temas que más interés despierta entre millones de hogares, que es el pago de las transferencias monetarias o subsidios en Colombia durante el primer semestre de 2026.
El anuncio lo hizo el director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, quien confirmó que los giros comenzarán desde febrero y cobijan los principales programas sociales del Gobierno nacional.
El cronograma, aclaró la entidad, está sujeto a cambios según la disponibilidad presupuestal, pero marca una hoja de ruta clara para los beneficiarios de Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Colombia Mayor, Renta Joven y Jóvenes en Paz.
