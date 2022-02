La entrada al GEA le salió barata al Grupo Gilinski

Mientras se habla de un cese en los contratos exploratorios, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) proyecta que, en 2022, el monto de las inversiones en búsqueda y explotación de hidrocarburos puede llegar a los US$4.400 millones, siendo un 42% superior al total contabilizado en 2021. Según la agremiación, específicamente al rastreo de nuevos pozos se destinarían US$1.130 millones, siendo la cifra más alta desde 2014. Francisco Lloreda, presidente Ejecutivo de la ACP, destacó que observa estas proyecciones como “una buena noticia para Colombia, pues una mayor inversión exploratoria se traduce en dinamismo de las economías locales, generación de empleo, inversión social, ambiental y oportunidades para las regiones; además, la exploración es la producción del futuro, es decir, la garantía de la autosuficiencia energética del país, y de los ingresos fiscales que recibe Colombia por la producción y exportación de sus recursos energéticos”. Para este año se destaca también el creciente interés en gas natural, que representa el 52% del total de la inversión en exploración proyectada (US$591 millones). Asimismo, US$ 930 millones (82% de las inversiones de 2022) se llevarán a cabo en tierra firme y el restante en offshore (US$200 millones), incluyendo la perforación de dos pozos en aguas profundas. Las regiones que recibirán el mayor porcentaje de inversión son: Caribe, que continúa siendo la principal receptora de inversión exploratoria (US$ 487 millones). Luego, se ubican los Llanos Orientales con US$ 361 millones presupuestados, que serán ejecutados principalmente en Meta (US$ 140 millones) y Casanare (US$ 139 millones). El 12% del presupuesto exploratorio se ejecutará en los Santanderes y el restante está distribuido en otras regiones del país. Estos montos, a juicio de Lloreda, “son un buen síntoma de la reactivación económica del país”.