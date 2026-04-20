Messi y CR7 poseen fortunas cercanas a los US$1.000 millones, ¿quién es más crack para los negocios?

Con seguridad que la era de Messi - Cristiano Ronaldo prevalecerá en la memoria de cualquier futbolero del mundo. Estas estrellas rompieron casi todos los récords en las canchas. Pero, más allá de dichas hazañas, los datos revelan que no solo se convirtieron en cracks de la pelota, sino que se sobresalen en el mundo de los negocios con importantes ingresos e inversiones casi al final de sus carreras deportivas. Cristiano Ronaldo, con 41 años, es quizá el mayor ‘killer’ en la historia de este deporte con 969 goles. El portugués no solo ha construido una carrera deportiva de alto nivel, sino que ha desarrollado una estructura empresarial que lo posiciona como uno de los referentes globales del negocio deportivo. De hecho, a febrero de 2026, diarios internacional aseguran que el futbolista se convirtió en el primer jugador en activo en alcanzar el estatus de multimillonario, con una fortuna estimada en 1.400 millones de dólares. Le pude gustar: Fiebre por ver el Mundial 2026 en televisor nuevo: las ventas crecerían este año a doble dígito Su imperio económico se articula principalmente a través de la marca CR7 y la compañía CR7 S.A., desde donde gestiona inversiones en múltiples sectores. En el ámbito deportivo, uno de los movimientos más recientes fue la adquisición del 25% del UD Almería, club de la Segunda División de España, operación realizada mediante CR7 Sports Investments y en alianza con un consorcio respaldado por capital saudí. Esta participación refuerza su presencia directa en la propiedad de equipos de fútbol. A esto se suma su incursión en la industria de los videojuegos como inversor principal en UFL, un título que busca competir con referentes del mercado como FIFA y eFootball, lo que evidencia su interés en el entretenimiento digital vinculado al deporte.

Negocios en hotelería y consumo masivo

La diversificación de CR7, como lo conocen sus fans, también se extiende a sectores como la hotelería, el bienestar y el consumo masivo. En alianza con el Grupo Pestana, participa en Pestana CR7 Hotels, una cadena de hoteles de estilo lifestyle con presencia en ciudades estratégicas como Funchal, Lisboa, Madrid, Marrakech y Nueva York.

En el segmento fitness, ha desarrollado la marca CR7 Crunch Fitness junto a la franquicia estadounidense Crunch Fitness, con gimnasios en España y Portugal. Este enfoque responde a una estrategia de posicionamiento en el mercado del bienestar, alineada con su imagen pública. En salud y estética, el jugador es socio de Insparya Medical Clinics, red especializada en trasplantes capilares y servicios avanzados, principalmente en la península ibérica. Paralelamente, ha consolidado su marca CR7 en el mercado global con líneas de ropa interior, denim, calzado y fragancias, además de su incursión en el negocio de agua mineral, lanzado tras un episodio viral durante la Eurocopa 2021. Su portafolio también incluye inversiones en medios de comunicación. En 2023, participó en la adquisición de Medialivre, grupo portugués que controla cabeceras como Correio da Manhã y Record, además de participación en el canal NewsNow. Este movimiento refuerza su interés en el control de contenidos y audiencias.

Las empresas de Lionel Messi

Por su parte, Lionel Messi, con 38 años, lo ha ganado todo, incluyendo la Copa del Mundo. El argentino consolido una estrategia empresarial más estructurada y centrada en la gestión de activos clave. Su actividad corporativa se canaliza a través de diferentes sociedades que le permiten diversificar riesgos y fortalecer su presencia en distintos sectores. Si bien, la fortuna de Messi no es tan alta como la Cristiano, portales especializados calculan que en 2026, podría rondar entre 850 millones y 1.000 millones de dólares.

Entre ellas se destaca Rostower Socimi, enfocada en la administración de inversiones inmobiliarias en Europa. En paralelo, participa en Explotaciones Rosotel, firma vinculada a la cadena MiM Hotels, operada por Meliá Hotels International, con presencia en destinos turísticos como Ibiza, Mallorca y Andorra, lo que le permite capitalizar el mercado de turismo de alto nivel. La gestión de su marca personal se realiza mediante la holding Leo Messi Management, también conocida como Limecu España 2010, desde donde se administran derechos de imagen, contratos comerciales y licencias. Esta estructura le ha permitido mantener control sobre su posicionamiento global como figura deportiva y comercial.

¿Qué inversiones tiene Messi en clubes de fútbol?

En el sector deportivo, Messi ha reforzado su presencia mediante inversiones en clubes de fútbol, con un enfoque en el desarrollo de talento. En 2026 concretó la adquisición total del UE Cornellà, equipo de la Tercera Rfef de España, en una operación orientada a potenciar la formación de jugadores jóvenes y su proyección internacional. Un año antes, en 2025, participó en la creación del Deportivo LSM junto a Luis Suárez. Este club, que compite en la tercera categoría del fútbol uruguayo, fue concebido como una plataforma integral que abarca desde categorías formativas hasta el nivel profesional, integrando procesos deportivos a largo plazo.

En Argentina, su vínculo con el fútbol también se mantiene a través de Leones de Rosario, institución ligada a su entorno familiar y presidida por su hermano. Aunque no figura como propietario formal, distintos reportes han documentado su respaldo económico y organizacional, lo que evidencia su influencia en la estructura del club. Además, su relación con el Inter Miami CF incluye una cláusula que le permitirá convertirse en accionista una vez finalice su carrera como jugador, lo que fortalece su proyección dentro de la industria futbolística en el largo plazo.

¿Por qué Messi y Cristiano lideran el negocio del fútbol global?