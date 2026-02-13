x

Más de 2 millones de personas ganan un salario mínimo en Colombia, ¿qué pasará ahora?

Tras la suspensión del decreto que subía el salario mínimo un 23,7%, crece la incertidumbre para millones de trabajadores. Analizamos qué pasará con su pago y el nuevo plazo del Gobierno.

  • Consejo de Estado suspendió el decreto del salario mínimo de 2026. FOTO: ESNEYDER GUTIÉRREZ
Diario La República
hace 3 horas
bookmark

La discusión sobre el aumento del salario mínimo sigue cobrando relevancia, a más de un mes de haberse decretado. Esta vez, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que fijaba un aumento de 23,7% para este año. En consecuencia, el Gobierno estaría obligado a expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días.

Mientras se conocen las primeras reacciones del Gobierno ante esta medida cautelar, es importante poner en contexto a quiénes directamente deja en incertidumbre esta medida.

De acuerdo con datos del Dane, de enero a octubre de 2025, Colombia contó con 11,38 millones de trabajadores que ganan menos de un mínimo. Representan casi la mitad de los ocupados en el mismo periodo, pues tienen una participación de 48,9%, y un alza de 895.000 trabajadores con esta condición frente a 2023.

En contexto: ¡Atención! Consejo de Estado suspende temporalmente aumento del 23% del salario mínimo

Se trata de la cifra más alta en los últimos tres años, luego de que en 2023 se registraran 10,49 millones y el año pasado 10,15 millones. Es decir, según lo señaló Fedesarrollo, con más de 22 millones de trabajadores, el dato significa que más de 11,3 millones de personas viven con ingresos inferiores a los $1.423.500 actuales. Esto representa el nivel más alto de los últimos dos años y coincide con la discusión sobre el ajuste del salario mínimo para 2026.

De hecho, otro de los datos sobre el rango de ingresos de los trabajadores colombianos da cuenta de que 2,4 millones de trabajadores ganan exactamente un salario mínimo (1,3 millones de personas menos que en 2024) mientras que seis millones ganan entre uno y dos salarios mínimos (316.000 trabajadores más en la comparación interanual).

Diversos analistas ya se habían sumado al debate respecto al incremento fijado. Entre ellas, Juliana Morad, directora del Departamento de Derecho Laboral de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, comentó que los incrementos en el salario mínimo de los últimos dos años no se han traducido en mejores ingresos para los trabajadores.

“Las personas que solían ganar entre dos y tres salarios mínimos al mes pasaron a ganar solo uno, lo que lo convertía en un techo y no representaba verdaderamente un mayor ingreso”, explicó.

¿Por qué la reforma laboral y los costos extra presionan a las empresas?

Morad atribuye la actualidad en la remuneración al alza desproporcionada del salario mínimo, “pues las empresas formales, al ver ajustes altos, prefieren cambiar las modalidades de contratación y contratar trabajadores de medio tiempo. Además, los costos de la implementación de la reforma laboral le pondrán presiones extra a las empresas”.

Al respecto, Asocajas también detalló que existen al menos 10 actividades económicas en las que los trabajadores ganan menos de dos salarios mínimos.

Esas son la limpieza general interior de edificios, la reparación de muebles y accesorios para el hogar, el comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles, el expendio de comidas preparadas en cafeterías, el transporte mixto, el cultivo de plátano y banano, el catering para eventos, el mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas y las actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales.

“Cerca de 69% de los trabajadores dependientes tienen ingresos menores a 1,5 salarios mínimos mensuales vigentes; las anteriores actividades se destacan por tener a más de 95% de sus trabajadores con dicho ingreso”, afirman desde Asocajas.

Siga leyendo: Nuevo aumento del salario mínimo estaría entre 6% y 7%: estos son los criterios que exige el Consejo de Estado

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Tengo que devolver el dinero del aumento ya pagado?
No. El fallo del Consejo de Estado no tiene efectos retroactivos. Lo que ya se pagó en enero y la primera quincena de febrero bajo el decreto suspendido queda en firme y ninguna empresa puede descontarlo.
¿De cuánto será el nuevo aumento tras la suspensión?
El Gobierno tiene 8 días para expedir un nuevo decreto transitorio. Este deberá basarse en criterios técnicos (inflación del 5,3% y productividad del 0,91%), por lo que el aumento del 23,7% podría reducirse significativamente.
¿Qué pasará con mi próxima quincena?
Hasta que el Gobierno no expida el nuevo decreto transitorio (plazo máximo 21 de febrero), rige el valor actual. Sin embargo, para la segunda quincena de febrero, es probable que ya se aplique el nuevo ajuste recalculado.
